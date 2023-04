Italian Design Brands punta sulla Borsa, il big del design verso la quotazione

Italian Design Brands punta sulla Borsa, l'inizio dell'offerta entro maggio 2023

Il colosso per eccellenza del design e dell'artigianato italiano guidato dal Ceo Andrea Sasso punta sulla Borsa: Italian Design Brand ha annunciato la propria intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il flottante necessario per la quotazione verrà realizzato mediante un'offerta riservata esclusivamente a investitori qualificati negli stati membri dello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America.

L'offerta avrà come oggetto azioni ordinarie della società di nuova emissione per un controvalore, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di 70 milioni di euro rivenienti da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione e azioni ordinarie esistenti poste in vendita da azionisti della società, con l'obiettivo di raggiungere un flottante almeno pari al 25% del capitale sociale risultante ad esito della Quotazione.