Italian Exhibition Group approva il rendiconto intermedio di gestione al 30/9

IEG - Italian Exhibition Group: il Consiglio di Amministrazione approva il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020 e il calendario degli eventi societari per il 2021



Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) società quotata dal giugno 2019 sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha approvato in data odierna il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2020.

Principali risultati consolidati del terzo trimestre 2020

I ricavi totali del Gruppo del terzo trimestre -storicamente caratterizzato dalla meno intensa attività fieristica e congressuale dei mesi estivi - ammontano a 6,4 milioni di euro in riduzione del 77,4% rispetto ai 28,4 milioni del medesimo periodo del 2019. Questa significativa contrazione è imputabile alla pandemia i cui effetti principali sono stati: l’impossibilità di svolgere in modo regolare l’importante manifestazione fieristica Vicenza Oro September – sostituita dal nuovo evento ibrido VOICE-Vicenza Oro International Community Event -, il dimezzamento del numero dei congressi (15 contro i 30 dei primi nove mesi del 2019) e la forte riduzione dell’attività captive e verso terzi sul fronte dei servizi correlati.

La cancellazione degli eventi sopra citata, in parte mitigata dalle misure intraprese per contrastare gli effetti del COVID-19, ha generato un EBITDA negativo di 6,6 milioni di euro rispetto al risultato positivo di 3,9

milioni di euro del terzo quarter 2019. L’EBIT evidenzia una perdita di 10,5 milioni di euro contro quella di 0,4 milioni euro del medesimo periodo del 2019.

Il risultato del periodo del Gruppo, dopo una stima del beneficio fiscale futuro generato dalle perdite del trimestre, evidenzia un valore negativo di 8,5 milioni di euro rispetto alla perdita di 1,8 milioni di euro dello

stesso trimestre del 2019. Il risultato del periodo di pertinenza degli azionisti della Capogruppo mostra una

perdita di 8,2 milioni di euro contro quella di 1,3 milioni del terzo quarter 2019.

Principali risultati consolidati dei primi nove mesi del 2020

I ricavi totali del Gruppo dei primi nove mesi del 2020 si attestano a 68,2 milioni di euro, in calo del 46,8% rispetto ai 128,3 milioni del medesimo periodo del 2019. Gli ottimi risultati messi a segno nei primi due mesi dell’anno, che hanno sostanzialmente determinato la crescita organica del periodo pari a 2,6 milioni di euro (+2,0%), sono stati annullati dagli effetti della pandemia che ha causato una riduzione dei ricavi di 62 milioni di euro (-48,4%) rispetto ai primi nove mesi del 2019.

La flessibilità della struttura dei costi operativi che caratterizza sostanzialmente tutte le linee di business del Gruppo, le misure adottate dal management per contrastare gli effetti economici della crisi e il ricorso agli ammortizzatori sociali hanno consentito di attenuare l’impatto della contrazione dei ricavi sui risultati

operativi del Gruppo. L’EBITDA dei primi nove mesi rimane ancora in territorio positivo e si attesta a 9,1 milioni di euro, in riduzione del 70,3% rispetto ai 30,6 milioni del medesimo periodo dell’anno precedente.

L’EBITDA Margin, per le ragioni sopra descritte, è pari al 13,3%, registrando un calo di 10,6 punti percentuali (23,9% era il valore dell’indice al 30 settembre 2019). L’EBIT dei primi nove mesi, sul quale incide una svalutazione non ricorrente di intangible asset di circa 2,6 milioni di euro, evidenzia una perdita di 7,1 milioni di euro contro il risultato positivo di 17,5 milioni dello stesso periodo del 2019.

Il Risultato Prima delle Imposte evidenzia una perdita di 621 mila di euro – rispetto al risultato positivo di 13,7 milioni dei primi nove mesi del 2019 – dopo aver beneficiato di un utile della gestione finanziaria di 6,8

milioni di euro (contro un onere di 3,9 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019) ottenuto prevalentemente a seguito della rideterminazione, per 9,3 milioni di euro, dei debiti per put options concesse alle minorities di alcune società controllate. Il Risultato del Periodo del Gruppo, dopo la stima di

“imposte anticipate” sulle perdite fiscali del periodo, evidenzia un utile di 0,8 milioni – rispetto agli 8,9 milioni dei primi nove mesi dello scorso esercizio (-90,7%). Il Risultato del Periodo di pertinenza degli azionisti della Capogruppo - che ha beneficiato di proventi netti non ricorrenti per 6,5 milioni di euro (al netto dell’effetto fiscale teorico) - mostra un utile di 1,6 milioni di euro contro gli 8,4 milioni di euro dei primi nove mesi del 2019 (-81,4%).

La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2020 ammonta a 116,7 milioni di euro, evidenziando un aumento dell’indebitamento netto di 12,2 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2019. La PFN “monetaria” – che quindi non tiene conto del debito di 25,4 di euro derivante dall’applicazione dell’IFRS 16, degli eventuali debiti finanziari per future put options pari a 5,7 milioni di euro e per strumenti finanziari derivati per 5,9 milioni di euro – si attesta a 79,7 milioni di euro comportando un incremento dell’indebitamento per 26,5 milioni rispetto alla fine dell’esercizio 2019. Parallelamente le componenti non monetarie della PFN appena citate, al 30 settembre 2020 pari a 37 milioni di euro, mostrano una riduzione dell’indebitamento di 14,6 milioni di euro rispetto alla situazione al 31 dicembre 2019 principalmente per effetto della sopracitata rideterminazione dei debiti per put options.

Il patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2020 ammonta a circa 106 milioni di euro sostanzialmente invariato rispetto ai 106,1 milioni al 31 dicembre 2019.

Risultati per area di attività dei primi nove mesi del 2020

La riduzione complessiva dei ricavi nei primi nove mesi del 2020 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, pari a 60,1 milioni di euro (-46,8%) ha interessato, anche se in misura differente, tutte le linee di business. Questa variazione è stata determinata dalla crescita organica essenzialmente realizzata dagli Eventi Organizzati dei primi due mesi dell’anno, che è stata pari a 2,6 milioni di euro (+2,0%), successivamente annullata dallo scoppio della pandemia che ha comportato una riduzione complessiva dei

ricavi di 62,0 milioni di euro (di cui 58,2 milioni per “effetto cancellazione” e 3,8 milioni per “effetto posticipo”), pari al -48,4% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. A questa si aggiunge una trascurabile contrazione di ricavi di 0,1 milioni di euro (-0,1%) dovuta al differente calendario fieristico della Capogruppo e alla presenza di minori proventi netti non ricorrenti per 0,6 milioni di euro (-0,4%) rispetto ai primi nove mesi del 2019.

Il “core business” del Gruppo, costituito dall’organizzazione diretta di manifestazioni fieristiche, ha rappresentato nei primi nove mesi dell’anno il 66,3% dei ricavi complessivi, pari a 45,2 milioni di euro, e mostra un decremento di 22,0 milioni di euro (-32,7%) rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Come per i ricavi complessivi, anche per questa linea di business la contrazione dei ricavi è stata il frutto di differenti fattori. Innanzitutto, il comparto ha registrato una sensibile crescita organica di 2,8 milioni di euro (+4,2%) realizzata grazie agli ottimi risultati dei due più importanti prodotti fieristici della Capogruppo, Sigep e Vicenza Oro January. Questa crescita è stata tuttavia completamente assorbita dall’”effetto COVID19” nella duplice forma dell’“effetto cancellazione” per euro 22,0 milioni (-32,7%) - tra le maggiori si citano VicenzaOro September, Rimini Wellness e OroArezzo - e dell’“effetto posticipo” per euro 2,9 milioni (-4,2%).

I primi nove mesi hanno visto lo svolgimento di un solo piccolo Evento Ospitato, mentre lo stesso periodo dell’anno precedente aveva goduto dello svolgimento dei due più grandi eventi ospitati nei quartieri fieristici del Gruppo, Macfrut ed Expodental (entrambe cancellati per l’edizione 2020). Nel terzo trimestre 2020 non si sono tenuti Eventi ospitati, così come nell’anno precedente.

Gli Eventi Congressuali nei primi nove mesi del 2020 evidenziano ricavi pari a 1,9 milioni di euro, mostrando

una contrazione di 7,7 milioni di euro (-79,8%) rispetto al medesimo periodo del 2019, interamente imputabile all’”effetto cancellazione” del COVID-19. Questa linea di business, infatti, è stata particolarmente colpita dalle disposizioni restrittive che, a parte una lieve ripresa dell’attività dopo l’estate, hanno sostanzialmente determinato la sospensione dell’attività dal mese di marzo.

I ricavi dei Servizi Correlati - rappresentati da allestimenti, ristorazione e pulizie, dei primi nove mesi del 2020, rappresentano il 27,7% dei ricavi complessivi ed ammontano a 18,9 milioni di euro, in riduzione di circa 26,3 milioni di euro (-58,2%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente a causa della pandemia. La linea di business a partire dal mese di marzo ha subito la sospensione di tutte le attività fino alla fine del mese di agosto. Nell’ambito dei servizi di ristorazione, alcune attività di catering sono parzialmente ripartite nel corso dei mesi estivi, così come per il settore degli allestimenti è stato possibile riprendere l’attività da metà agosto circa, seppur in un contesto in cui molti eventi storicamente svolti in questo trimestre sono stati cancellati o rinviati. I servizi di pulizia invece hanno continuato ad essere operativi, seppur con valori molto più contenuti, nell’ambito delle attività di sanificazione.

Il business Editoria, Eventi Sportivi e Altre Attività mostra nei primi nove mesi ricavi per 2,1 milioni di euro, in riduzione di 2,2 milioni (-50,8%) rispetto al corrispondente periodo 2019, di cui 1,3 milioni imputabili all’effetto degli eventi sportivi cancellati. La restante differenza, originatasi nel corso del terzo trimestre, è prevalentemente attribuibile alla presenza nei ricavi del terzo quarter del 2019 del riaddebito one-off ai soci venditori di parte dei costi sostenuti in occasione della quotazione in borsa (circa 1 milione di euro).

Eventi successivi alla chiusura del terzo trimestre ed evoluzione prevedibile della gestione

Dopo il 30 di settembre l’attività del Gruppo è stata sostanzialmente caratterizzata da una parziale ripresa dell’attività fieristica-congressuale e di quella dei servizi ad essa correlata. In particolare, si sono svolti in presenza fisica 6 eventi organizzati e 8 congressi. Gli eventi fieristici organizzati, pur dimensionalmente ridotti in termini sia di spazi espositivi occupati che di numerosità di visitatori, si sono svolti nel rispetto del protocollo SafeBusiness dimostrando come le fiere possano essere un luogo in cui è possibile svolgere attività in modo sicuro e sereno. Gli eventi organizzati hanno infatti raccolto la soddisfazione sia delle aziende espositrici che dei visitatori.

Tuttavia, a partire dal mese di ottobre si è assistito ad una “seconda ondata” di contagi con la conseguente emanazione da parte delle autorità governative di progressive misure restrittive che hanno portato, con il DPCM del 24 ottobre, nuovamente alla sospensione dell’attività fieristica e congressuale fino al 24 novembre 2020.

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e ipotizzando il perdurare di uno stato di criticità dell’emergenza sanitaria, è ragionevole ritenere che i nuovi provvedimenti restrittivi introdotti comporteranno la quasi integrale interruzione dell’attività del Gruppo fino alla fine dell’esercizio 2020.

Permangono infatti in calendario solamente alcuni eventi fieristici e congressuali in modalità digitale e si prevede una limitata prosecuzione dell’attività nell’ambito dei servizi correlati, in particolare sul fronte delle pulizie e della ristorazione legata al mondo del lavoro. Si stima pertanto che i ricavi complessivi del Gruppo per l’anno 2020 dovrebbero attestarsi in un range compreso tra i 74 e 78 milioni di euro.

In questo contesto di forte incertezza la Società continuerà a lavorare al fianco dei propri clienti e partner per organizzare al meglio gli eventi fieristici e congressuali attualmente in programma, cercando di sviluppare soluzioni digitali sempre più performanti per i propri espositori e visitatori. Continuerà a dar corso al piano di azione definito per tutelare la sicurezza e la salute di tutti gli stakeholders e per contrastare gli impatti economico-finanziari della crisi. In particolare, grande attenzione verrà data alle misure volte a garantire l’equilibrio finanziario che, alla data odierna, hanno consentito al Gruppo di poter disporre di scorte di liquidità a cui si aggiungono linee di credito accordate e non utilizzate per un ammontare complessivo non inferiore ai 57 milioni di euro. Sul fronte degli investimenti il Gruppo proseguirà la strategia di limitarli a quelli strettamente necessari, continuando però a dedicare risorse a quelle azioni di sviluppo previste nel proprio piano industriale che, stante l’attuale situazione, è possibile intraprendere.

Prosegue con determinazione l’attività di approfondimento della fattibilità dell’operazione di integrazione con il Gruppo Bologna Fiere. A questo proposito si ricorda che in data 15 ottobre le due società capogruppo hanno siglato un term-sheet non vincolante, avente ad oggetto un’operazione di integrazione sulla base di un rapporto di concambio pari ad 1:1 e secondo le modalità ancora da definirsi tra le parti.

La realizzazione dell’operazione è soggetta, tra l’altro, all’esito positivo delle attività di due diligence che saranno condotte, nonché alla realizzazione delle eventuali operazioni societarie che si dovessero rendere necessarie ai fini del raggiungimento del suddetto rapporto di concambio. Il Term-Sheet delinea, inoltre, un’ipotesi di struttura della nuova governance della combined entity volta a riflettere il sopracitato rapporto di concambio paritario ed assicurare la prosecuzione del programma di investimenti nei quartieri fieristici di proprietà compatibilmente con la situazione finanziaria della combined entity e in coerenza con gli impegni contrattuali già definiti ferme restando le eventuali diverse intese che saranno raggiunte tra i soci di riferimento delle società coinvolte.

Qualora questa importante operazione dovesse avere esito positivo si darebbe vita al principale operatore italiano del settore, in grado di competere, anche grazie alla propria capacità organizzativa in Italia e all'estero, con i più importanti player internazionali, facendosi portavoce del Made in Italy e, al contempo, mantenendo un forte legame con i territori. L’operazione consentirebbe, inoltre, di accrescere la visibilità della combined entity sui mercati di riferimento nonché di incrementare il flottante al fine di agevolare un successivo accesso al segmento STAR di Borsa Italiana.

Calendario degli eventi societari per il 2021

Il Consiglio di amministrazione ha approvato il calendario degli eventi societari per il 2021, disponibile sul sito internet della società nella sezione investor relations. I prossimi appuntamenti saranno il 18 marzo 2021 per l’approvazione del progetto di bilancio 2020, il 13 maggio per il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021, il 30 agosto per l’approvazione della semestrale 2021 e l’11 novembre per l’approvazione dei risultati dei primi nove mesi del 2021. L’assemblea dei soci è prevista il giorno 29 aprile 2021. Si consideri che la prospettata operazione di integrazione con il Gruppo Bologna Fiere potrà implicare variazioni al calendario degli eventi societari.

****

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti societari, Roberto Bondioli, dichiara ai sensi del comma 2 art.154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2020, approvato in data odierna dal consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A., sarà resa disponibile nel sito internet della Società www.iegexpo.it nella Sezione Investor Relations nonché presso la sede sociale ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO Storage disponibile all'indirizzo www.1info.it gestito da 1INFO - Computershare S.p.A. - Via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano.

I risultati dei primi nove mesi del 2020 saranno illustrati nel corso di una conference call con la Comunità Finanziaria fissata per oggi alle ore 17,30 (CET). La presentazione sarà disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.iegexpo.it a partire dalle ore 17,15.