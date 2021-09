Italiaonline Academy: quando le aziende creano valore: la corporate university della internet company ha ampliato la sua attività di formazione, per supportare le aziende italiane nella sfida della digitalizzazione

La Italiaonline Academy nasce come corporate university interna alla internet company italiana con sede ad Assago, ma da circa due anni è diventata strumento gratuito di formazione alle imprese, al servizio del Paese.

Tale attività – iniziata nella primavera del 2019 – a causa della pandemia ha avuto un incremento andato ben oltre le aspettative della stessa azienda. Dal primo lockdown a oggi, infatti, c’è stato uno slancio delle imprese italiane verso il digitale, che però ha portato molte aziende a una consapevolezza: quella di non avere al proprio interno le competenze digitali adeguate per poter affrontare il cambiamento.

Quello che è emerso, in particolare, è una forte carenza di figure professionali con una preparazione in digital marketing o digital strategy nelle piccole e medie imprese italiane, su tutto il territorio italiano.

Per questo, come azienda, Italiaonline ha deciso di aiutare le aziende italiane, siano esse clienti o no, convertendo la sua formazione da interna a esterna.

La Italiaonline Academy è una fonte di conoscenza e valore e un ambiente di collaborazione straordinario con i partner di Italiaonline: principalmente Google, Facebook e Alibaba.

Da gennaio a dicembre 2020, si sono contati quasi 10.000 partecipanti e nei primi sei mesi del 2021 circa 15mila agli oltre 20 webinar che toccano temi quali: ecommerce, export, social & digital strategy, posizionamento sui motori di ricerca, advertising strategy e molto altro. Questo sta consentendo alle aziende di poter formare velocemente e gratuitamente le proprie risorse, per poter affrontare un percorso

di digitalizzazione e di conseguente crescita del proprio business.



In accordo con IAB Italia è stato realizzato anche un corso in autoapprendimento certificato, fruibile on demand sulla piattaforma Italiaonline - IAB dedicata. Il corso prevede oltre 15 ore di formazione online visibili da qualsiasi device con contenuti realizzati da docenti qualificati IAB e un questionario finale per ogni sessione formativa per il conseguimento dell’attestato di partecipazione.

Sempre con la Academy, IOL ha aderito a Repubblica Digitale, l’iniziativa promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri con l’obiettivo di combattere il divario digitale di carattere culturale presente nella popolazione italiana, per sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro, accompagnando il processo di trasformazione digitale del Paese.

Infine, la Italiaonline Academy è stata scelta per tenere un piano formativo di ICE (l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane); il piano riguarda le strategie promozionali dell’export digitale, legate ai progetti patrocinati da ICE stessa.

Ricordiamoci, infatti, che la digitalizzazione è uno dei capisaldi del programma di governo e del PNRR, cui sono destinati circa 46 dei 209 miliardi del Ricovery Fund; di questi 46 oltre 26 miliardi riguardano, nello specifico, digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo, con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze digitali della PA e del mondo produttivo, e agli investimenti volti a colmare i divari digitali nel Paese. Un obiettivo che la Italiaonline Academy ha cominciato a perseguire in tempi non sospetti.