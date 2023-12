Italo arriva a Cortina e Courma. Montezemolo: "Separare la rete da Fs"

Il panorama ferroviario italiano è destinato a un possibile cambiamento radicale, secondo le dichiarazioni del presidente di Italo, Luca Cordero di Montezemolo, principale concorrente delle Ferrovie dello Stato. Montezemolo ha proposto la separazione della rete ferroviaria dai servizi, prendendo spunto dal modello implementato per Terna, società elettrica italiana. L'obiettivo è creare uno spazio per una privatizzazione significativa, con la possibilità di quotazione in borsa.

Le parole del numero uno di Italo riaccendono il dibattito sulla separazione tra reti e servizi, un tema che si applica a diversi settori, tra cui telecomunicazioni, energia e trasporto di persone. Montezemolo ha sottolineato la situazione attuale di Italo, che è cliente di Rfi, società ferroviaria posseduta da Ferrovie dello Stato, un gruppo considerato un concorrente. Ha evidenziato che Italo paga centinaia di milioni di euro all'anno per l'affitto dell'infrastruttura ferroviaria a Rfi. Parlando dell'Alta velocità, Montezemolo ha sottolineato che con Italo si è verificata la più grande liberalizzazione nella storia del Paese, seconda solo a quella della televisione. Ha auspicato che la competizione imprenditoriale rimanga al centro della cultura italiana, contribuendo a un miglior servizio, all'occupazione e portando vantaggi per tutti.

Inoltre, Montezemolo ha espresso l'auspicio che l'accordo con Msc diventi operativo all'inizio dell'anno prossimo, dopo l'approvazione dell'Antitrust dell'Unione europea. L'accordo prevede che Msc diventi azionista di maggioranza, mentre il fondo Usa Gip rimarrà coinvolto. Italo ha anche annunciato nuovi orari e una nuova lounge a Roma per la stagione invernale 2023-2024. La nuova lounge, completamente ristrutturata, offre uno spazio di 300 metri quadrati per i viaggiatori Italo, fornendo assistenza e ospitalità in attesa della partenza del treno ad alta velocità. Montezemolo ha sottolineato che la lounge è un servizio molto apprezzato dai viaggiatori, registrando oltre 70.000 ingressi nei primi 11 mesi dell'anno.

Il presidente di Italo ha evidenziato il successo dell'azienda come risultato di una concorrenza ben gestita, portando benefici sia in termini di riduzione dei prezzi che di miglioramento del servizio. Ha sottolineato l'importanza di diventare un integratore di servizi, offrendo soluzioni che arricchiscono l'esperienza di viaggio. Italo sta investendo nella creazione di una piattaforma integrata e nello sviluppo di canali digitali per offrire un'esperienza completa ed efficiente.

L'orario invernale per la stagione 2023-2024 mostra una crescita nelle città e nelle stazioni collegate, con l'ingresso di Pavia, Voghera e Tortona nel network. La rete si estende anche a regioni precedentemente meno coperte, come Basilicata, Marche e Abruzzo. Italo mira a soddisfare una domanda di trasporto ancora inespressa, offrendo nuovi collegamenti verso località di montagna e mete turistiche. La società ha stretto accordi con oltre 105.000 aziende e ha ampliato le proposte per gruppi turistici, con una crescente trazione da parte del mercato estero.

In conclusione, Italo sta giocando un ruolo chiave nella trasformazione del settore ferroviario italiano, proponendo idee innovative e servizi integrati per migliorare l'esperienza dei viaggiatori. L'azienda è pronta ad affrontare le sfide del futuro, contribuendo a modellare il futuro delle ferrovie italiane.