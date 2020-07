Iva, Conte: "Taglio costoso. Ipotesi a tempo per i pagamenti digitali"

"In Italia c'è dibattito sull'ipotesi di abbassare l'Iva per far ripartire l'economia. La situazione è di tale incertezza che non c'è un'unica misura su cui puntare. Anche l'Iva può essere una soluzione: abbassare l'Iva è molto dispendioso, farlo come ha fatto temporaneamente la Germania richiede uno sforzo economico notevole. Può servire a far ripartire i consumi". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al canale informativo spagnolo Nius rilancia sull'Iva all'interno della riforma fiscale .



Ma l'ipotesi cui stiamo lavorando è collegare un lieve abbassamento dell'Iva, semmai temporaneo, a pagamenti digitali, per cui chi paga con moneta elettronica puo' beneficiare di un piccolo sconto. Questo incentiverebbe molto i pagamenti digitali con la conseguenza che potremo recuperare un'economia in parte sommersa, per cui tutti pagano le tasse, tutti pagano meno".



"In Italia - sottolinea Conte - abbiamo un problema: la riforma più organica del fisco risale a 50 anni fa. Oggi la disciplina fiscale è iniqua e inefficace. Dobbiamo intervenire per riformarla, digitalizzare tutto e riordinare tutto perchè abbiamo tante contribuzioni, agevolazioni, deduzioni. Alla fine quando andremo a intervenire razionalizzando potremo anche alleggerire, per quanto di ragione, la pressione fiscale".