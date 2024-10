Iveco e Leonardo verso una joint venture da oltre 23 miliardi: in trattativa anche la cessione del ramo Difesa

Iveco in trattativa con Leonardo per una joint venture sulla commessa Difesa da 23,2 mld

Iveco Group ha vissuto una settimana di forti oscillazioni in borsa. Oggi però il titolo è risalito tra i migliori del Ftse Mib grazie alle varie indiscrezioni che indicano un possibile coinvolgimento della controllata Iveco Defence in una grande commessa della Difesa italiana, in collaborazione con Leonardo e i tedeschi di Rheinmetall.

Secondo il Sole 24 Ore, Iveco Defence potrebbe ottenere una quota del 15-17% nella mega commessa da 23,2 miliardi di euro per i nuovi carri dell’esercito italiano, assumendo il ruolo di subfornitore per scafi e motori. Ivecopotrebbe acquisire nuove commesse grazie all'alleanza di Leonardo con Rheinmetall: una potenziale partecipazione significherebbe ordini stimati oltre 1,5 miliardi di euro, da distribuire su un decennio, e contribuirebbe a rafforzare la posizione di Iveco Defence, che attualmente vanta un portafoglio ordini superiore a 4 miliardi.

A questo si aggiunge la questione di una possibile acquisizione di Iveco Defence da parte di Leonardo. Il gruppo guidato da Roberto Cingolani avrebbe offerto 750 milioni di euro, ma la trattativa si scontra con la valutazione di oltre 1 miliardo richiesta da Iveco. Buona la performance di Iveco che si attesta a 10,07 euro, con un aumento del 2,97%. Inoltre Equita osserva che, in mancanza di concorrenti privi di vincoli legati al "golden power" del governo italiano, Leonardo resta il compratore naturale. Intermonte e altri analisti ritengono che la prospettiva di una partecipazione alla joint venture tra Leonardo e Rheinmetall possa portare benefici significativi per Iveco Defence, garantendo ricavi aggiuntivi e rafforzando la sua rilevanza strategica sul mercato italiano.