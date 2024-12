Jeff Bezos si risposa: ricevimento da 600mln nel ranch di Kevin Costner ad Aspen

Jeff Bezos si risposa: il ricevimento (senza badare a spese)

Mentre Elon Musk è alle prese con il suo nuovo ruolo di braccio destro di Donald Trump che lo ha portato a incrementare ancora di più il suo patrimonio personale stimato ormai quasi a 500 mld di dollari, il secondo uomo più ricco al mondo, invece, si dedica alle vicende di cuore: Jeff Bezos sta infatti per risposarsi. Subito dopo Natale, il 28 dicembre, il fondatore di Amazon convolerà a nozze con Lauren Sánchez, la donna con cui è in coppia da cinque anni. Lo rivela il tabloid londinese Daily Mail, affermando che il matrimonio si svolgerà ad Aspen, l’esclusiva località sciistica sulle montagne del Colorado, con un costo totale, fra cerimonia, pranzo, festa e alloggio per circa 200 invitati, intorno ai 600 milioni di dollari.

Ci sono anche indiscrezioni sul luogo esatto di questo super ricevimento - riporta La Repubblica - è possibile infatti che il matrimonio venga celebrato nel vicino ranch dell’attore Kevin Costner. Il miliardario aveva chiesto ufficialmente alla sua compagna di sposarlo nel maggio del 2023, riferiscono le indiscrezioni, durante una cena a bordo del suo yacht da 500 milioni di dollari. Cifre alla portata del secondo uomo più ricco della Terra, il cui patrimonio adesso è stimato in 260 mld di dollari. Non che l’amore abbia fatto dimenticare a Bezos gli affari: nei mesi scorsi la sua decisione di impedire al Post un endorsement a favore di Kamala Harris nella campagna presidenziale americana, da lui minimizzata come una scelta all’insegna dell’obiettività giornalistica, - conclude La Repubblica - è stata vista da molti, inclusa la direzione e la redazione dell'autorevole quotidiano di sua proprietà, come una mossa per non inimicarsi Trump.