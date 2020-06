Jerusalmi (Borsa Italiana): "Sosteniamo in prima linea l'economia del Paese"

“Ringraziamo di cuore il Presidente della Repubblica per il riconoscimento della centralità del ruolo che Borsa Italiana puo’ svolgere per aiutare la ripresa dell’economia italiana, ruolo che cercheremo di interpretare con grande senso di responsabilità, per garantire alle imprese e ai risparmiatori italiani di disporre di una infrastruttura di mercato moderna , efficiente e internazionale . La ripartenza del nostro sistema economico, come ha sottolineato il Presidente Mattarella, non può prescindere dal sistema finanziario che è in grado di aiutare le imprese a raccogliere i capitali per la crescita per gli investimenti pubblici necessari all’Italia”.

Le dichiarazioni di oggi del Presidente Mattarella sul ruolo di Piazza Affari seguono la sua visita privata in Borsa Italiana del 12 luglio 2019 nel corso della quale visitò anche l’ufficio di supervisione di Borsa Italiana dove viene monitorato il corretto ed efficiente funzionamento dei mercati di Borsa Italiana.

Il Presidente della Repubblica si intrattenne poi con i vertici di Borsa Italiana per un colloquio che ha avuto come oggetto principale il ruolo strategico di Borsa Italiana per lo sviluppo dell’economia italiana, grazie alle sue attività di supporto alla crescita delle imprese e alla sua funzione di porta di ingresso per gli investitori internazionali.