Jesolo, il fondatore di Geox si aggiudica la spiaggia davanti al suo hotel

Mr Geox si aggiudica la spiaggia davanti all'hotel Casa Bianca, acquistato nel 2020

Non solo scarpe. Mario Moretti Polegato, fondatore e presidente del gruppo Geox, sta ampliando i suoi investimenti nel turismo a Jesolo, rinomata località balneare e turistica non lontana da Venezia. Come scrive Pambianco, a distanza di quattro anni dall’acquisizione dello storico hotel Casa Bianca, l’imprenditore ha recentemente vinto la gara per ottenere la concessione della spiaggia che si estende lungo il litorale cittadino, da piazza Brescia a piazza Mazzini, comprendendo anche il tratto di fronte al suo hotel.

La Cbc, la società pubblica creata appositamente per questo progetto, ha presentato un piano di sviluppo dell'area del valore di circa 8 milioni di euro, concentrato sull'innovazione e sulla sostenibilità. Questo piano ha ottenuto il massimo punteggio dalla commissione tecnica incaricata della valutazione.

Il progetto prevede il posizionamento di duemila ombrelloni, l'installazione di 200 gazebo e un investimento di 3 milioni di euro per il ripascimento della costa e della pineta. L'obiettivo è quello di riqualificare in modo significativo una delle zone più iconiche della spiaggia di Jesolo, che ospita numerose strutture ricettive.

Una parte importante dell'investimento sarà dedicata al rinnovo delle attrezzature e degli arredi urbani, compresa l'installazione di nuovi bagni autopulenti, la creazione di aree verdi e la realizzazione di vasche per la raccolta delle acque piovane. Si prevede che una parte significativa dei lavori inizierà già nell'ottobre 2024, al termine della stagione turistica estiva, con l'obiettivo di completare l'intero progetto entro il 2026.