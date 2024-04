Jp Morgan, utili sopra le attese. Ma con l'inflazione è in arrivo la frenata

Utili in crescita per Jp Morgan ma ci sono "rischi per l'inflazione"

Utili in crescita sopra le attese per Jp Morgan Chase, grazie all'aumento dei tassi di interesse e delle commissioni, ma l'amministratore delegato della banca ha messo in guardia dall'incertezza geopolitica e dal rischio di inflazione persistente. I profitti sono stati di 13,4 miliardi di dollari, con un aumento del 6% rispetto al periodo precedente. La banca si aspetta che l'aumento dei tassi di interesse sui profitti si riduca o si "normalizzi" nel tempo.

I big macinano profitti ma il margine di interesse delude le attese del mercato, scrive il Sole 24 Ore, secondo cui Wall Street intravede già la frenata. Non a caso c'è stata una chiusura in forte calo per la borsa americana, nell'ultima sessione della settimana.

Il Dow Jones chiude gli scambi in calo dell'1,24%, mentre peggiore è il rosso del Nasdaq che archivia la sessione in calo dell'1,62%. Perde l'1,42% l'S&P500. A incidere sull'andamento del mercato le prime trimestrali presentate agli investitori, tra tutte quella di Jp Morgan. Risultato -6,53% a Wall Street in un giorno.

Vendite anche nel tech con Intel -5,16% sotto pressione; in calo anche Alibaba -4,75% e Meta -2,15%. Tesla lascia sul parterre il 2%, mentre Amazon perde l'1,54%. Tra i pochi titoli in luce a New York c'è Apple +0,86%.