JP Morgan manipolava i futures sull'oro. Multa da 920 milioni

Multa quasi miliardaria per Jp Morgan. La banca guidata da Jamie Dimon ha ammesso le proprie responsabilita', accettando di pagare una multa da 920 milioni di dollari per chiudere il caso relativo alla manipolazione dei mercati dei metalli preziosi e dei Treasury messa in atto da alcuni dei propri trader. Lo hanno annunciato le autorità di regolamentazione, precisando che il patteggiamento pone fine alle indagini avviate dal Dipartimento di Giustizia, la Securities and Exchange Commissione e la Commodity Futures Trading Commission degli Usa sulla condotta della banca.

La multa è la più alta mai comminata dalla Cftc per lo spoofing, un tipo di manipolazione del mercato. Lo spoofing e' la pratica di piazzare enormi quantità di ordini in Borsa poi non onorati per ingannare gli altri investitori. Una volta che gli spoofer hanno eseguito le transazioni desiderate, annullano gli ordini che hanno portato il mercato a muoversi a loro favore. Tale simulazione tuttavia può scioccare brevemente il mercato e indurre gli altri investitori a fare affari ai prezzi desiderati dallo spoofer.

La notizia era stata anticipata la scorsa settimana dal Wall Street Journal, che aveva riferito che Jp Morgan Chase era vicina al raggiungimento di un accordo con le autorita' di regolamentazione degli Stati Uniti per risolvere le accuse civili e penali secondo cui i propri trader avrebbero truccato i mercati azionari e dei futures. Il Dipartimento di Giustizia e la Commodity Futures Trading Commission hanno intrapreso una campagna contro una pratica illecita nota come spoofing, una tipologia di manipolazione dei prezzi basata sul bluff e con cui si tenta di ingannare altri trader facendo credere loro che vi sia stato un cambiamento dell'offerta o della domanda.

Un anno fa, tre persone che avevano lavorato per l'unita' metalli di JP Morgan sono state arrestate e incriminate nel corso dell'inchiesta. Tra i capi di imputazione vi era anche il racket, un'accusa che viene generalmente formulata contro entita' della criminalita' organizzata. I pubblici ministeri hanno successivamente accusato un quarto dipendente della banca che lavorava con i clienti degli hedge fund.