JPM punta sugli investimenti sostenibili. Dimon mette le mani su OpenInvest

Quando un attore del calibro di Blackrock, la più grande società di investimeni al mondo (8,7 trilioni di dollari in gestione), detta le linee guida sulla nuova frontiera degli investimenti sostenibili, non c'è da stupirsi se anche gli altri big player della finanza internazionale ne seguano l'esempio.

È il caso di JP Morgan Chase, la più potente delle quattro banche Big Four americane, che oggi ha annunciato che acquisterà OpenInvest, una start-up fondata da ex dipendenti di Bridgewater Associates, con sede a San Francisco.

A rivelarlo, in esclusiva, è la Cnbc. Si tratta della terza acquisizione di una start-up fintech da parte di JPMorgan Chase da dicembre. I clienti della banca potranno utilizzare la nuova piattaforma per investire denaro in fondi Esg, ovvero fondi che perseguono gli obiettivi tipici della gestione finanziaria, tenendo però in considerazione la tutela dell'ambiente, la responsabilità sociale e la trasparenza della governance (l'acronimo Esg sta per enviromental, social and governance).

I fondi Esg hanno attirato afflussi record quest'anno, spingendo gli asset globali in gestione a quasi 2.000 miliardi di dollari. A Wall Street dove il titolo JP Morgan guadagna l'1%, gli investitori hanno accolto bene la notizia.