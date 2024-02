Julius Baer perde 630 mln su Signa: si dimette l'amministratore delegato

Il Ceo di Julius Baer si dimette e le azioni volano in Borsa

La banca privata svizzera Julius Baer trae conseguenze dal suo coinvolgimento nell’impero immobiliare di René Benko : il direttore generale Philipp Rickenbacher deve lasciare la banca, il direttore sarà sostituito ad interim dal vicedirettore e direttore operativo (Coo) Nic Dreckmann. Lo riporta il quotidiano Scenari Economici.

Inoltre la banca cancella 586 milioni di franchi svizzeri (circa 628 milioni di euro) di prestiti che Julius Baer aveva concesso a diverse società del gruppo Signa. Julius Baer lo ha annunciato giovedì presentando i suoi dati annuali. David Nicol, capo del comitato rischi del consiglio d’amministrazione, non si candiderà più alla prossima assemblea generale.

Per di più la banca cancella i bonus dei manager coinvolti nel consiglio di amministrazione e nel consiglio di amministrazione. Per risparmiare sui costi verranno eliminati anche 250 posti di lavoro.

Romeo Lacher, presidente del consiglio di amministrazione di Julius Baer, ​​ha dichiarato: “Ci assumiamo la piena responsabilità delle perdite”. Si tratta tuttavia di un evento singolare. In vista del cambio di leadership e della rinuncia ai bonus, ha aggiunto Lacher. “Stiamo tracciando una linea chiara nella sabbia.”

La rettifica di valore riduce notevolmente l’utile annuo della banca: l’utile del gruppo scende del 52% a 454 milioni di franchi.

Gli analisti si aspettavano un utile di circa 800 milioni di franchi: molti di loro si aspettavano una svalutazione dei prestiti di Signa di altri 300 milioni di franchi dopo che Julius Baer aveva già accantonato altri 70 milioni per l’impegno alla fine di novembre dello scorso anno.

Gli azionisti e la notizia del licenziamento

Il fatto che Julius Baer stia cancellando completamente i prestiti è una sorpresa per molti investitori. Ma la reazione della banca alle perdite è stata ben accolta dagli azionisti: giovedì le azioni Julius Baer sono aumentate di oltre il 9%.

Anche Daniel Bosshard, analista della Luzerner Kantonalbank, si è detto soddisfatto delle conseguenze sul personale. Ma questo passaggio avrebbe dovuto avvenire molto prima. “Il danno alla sua reputazione è immenso perché l’istituto si è sempre presentato come una banca puramente privata.”

Le perdite sono avvenute in un settore commerciale denominato “debito privato”, in cui Julius Baer offre crediti strutturati complessi a clienti estremamente facoltosi. Questi possono essere garantiti, ad esempio, con futuri flussi di cassa provenienti da immobili o con azioni di società non quotate in borsa.

Lacher ha affermato: “A nome dell’intero Consiglio di amministrazione, esprimo il mio profondo rammarico per il fatto che la completa svalutazione della maggiore esposizione nel nostro business del debito privato abbia avuto un impatto significativo sul nostro profitto consolidato per il 2023”.

Recentemente l’intero portafoglio crediti del settore del debito privato ammontava a 1,5 miliardi di franchi. I prestiti concessi in tre tranche alle società del Gruppo Signa hanno rappresentato di gran lunga la voce più importante e sono stati approvati sia dal Ceo che dal Consiglio di amministrazione. Lo scopo della svalutazione è quello di “eliminare qualsiasi incertezza riguardo al business del debito privato”, ha continuato Lacher.

Julius Baer vuole ora liquidare completamente questa attività. “Stiamo concentrando i nostri prestiti in aree più tradizionali, che costituiscono una parte importante della nostra offerta di gestione patrimoniale”, ha affermato il principale regolatore. Tra questi rientrano i mutui ipotecari o i crediti garantiti da titoli, i cosiddetti crediti lombard.

La banca ha dovuto cancellare quasi 586 milioni di franchi di crediti a Signa. Ciò avrà probabilmente conseguenze a lungo termine, si aspetta Andreas Venditti, analista di Vontobel. “La decisione di liquidare l’intera attività del debito privato avrà probabilmente un impatto sui margini e sui profitti”.

Anche senza il disastro di Signa, l’anno della Julius Baer è stato deludente: l’utile rettificato per le svalutazioni è sceso del 10% a 947 milioni di franchi.

Il patrimonio gestito è salito dell’1% attestandosi a 427 miliardi di franchi. Secondo l’analista di Vontobel Venditti la crescita del patrimonio gestito è stata nettamente inferiore alle aspettative.