Prosus si "pappa" Just Eat per 4,1 miliardi, scossone nel food delivery: ecco che cosa cambia

Prosus acquista Just Eat per 4,1 miliardi di euro

Just Eat Takeaway.com sarà acquisita dal gruppo di investimento Prosus in un'operazione da 4,1 miliardi di euro che porterà al delisting della società di consegna di cibo a domicilio dalla Borsa di Amsterdam. Secondo quanto riportato dall'Ansa, Prosus ha fatto un'offerta interamente in contanti, valutando le azioni Just Eat a 20,30 euro, con un premio del 22% rispetto al massimo raggiunto dal titolo negli ultimi tre mesi.

L'operazione annunciata oggi da Prosus, condivisa con il board di Just Eat, segna la fine di anni tumultuosi per la società, il cui valore azionario ha registrato una vera e propria impennata durante la pandemia di Covid-19, crollando poi drasticamente con la fine dei lockdown. Come calcola il Financial Times, dal picco pandemico ad oggi le azioni di Just Eat Takeaway.com hanno perso circa l'88%.