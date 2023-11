Kim Kardashian impreziosisce il suo brand Skims. Ecco la linea di body jewelry

Kim Kardashian raddoppia il successo di Skims con la linea body jewelry insieme a Swarosvki

Kim Kardashian si è ormai lanciata nell' intimo, loungewear e swimwear con il suo brand Skims, e a pochi giorni dal debutto - proficuo - della sua prima linea uomo di "intimo modellante" - con Neymar Jr come testimonial - aggiunge un tassello "prezioso" al suo marchio, con l'azienda che "impreziosisce" per antonomasia. Si tratta della partnership con l'austriaca Swarovski, con la quale la manager ha deciso di lanciare la linea di body jewelry che include gioielli da corpo, intimo e capi ready-to-wear, sempre nel rispetto del dna inclusivo del marchio. La collezione sarà disponibile dal prossimo 7 novembre sul sito web di Skims, in selezionati retailer e nei negozi Swarovski.

Come riporta Pambianco, il lancio di Skims x Swarovski è frutto dell'accordo con la global creative director di Swarovski, Giovanna Engelbert, e segue la scia dell’enorme successo riscosso la scorsa settimana con l’esordio nell’underwear maschile, che ha registrato in soli cinque minuti ben 25 mila ordini. Vendite che, secondo quanto riportava la stampa estera, avrebbero fruttato a Kim Kardashian diversi milioni.

Negli ultimi mesi la label aveva fatto parlare di sé anche per un possibile approdo in Borsa. Secondo rumors di stampa - prosegue Pambianco - il brand era infatti impegnato lo scorso luglio in un round di raccolta fondi che vedeva la valutazione dell’etichetta salire a quota 4 miliardi di dollari (circa 3,7 miliardi di euro al cambio attuale). Solo un anno fa il brand era stato valutato 3,2 miliardi di dollari in un round di finanziamenti di 240 milioni di dollari.