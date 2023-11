Lotto festeggia i 50 anni del brand con il lancio di una nuova sneaker

Lotto Sport Italia lancia le nuove sneakers "Autograph 50 YRS" per i 50 anni del brand

Per il suo 50esimo anniversario, Lotto Sport Italia omaggia il mondo del tennis con le sneakers “Autograph 50 YRS”. Il classico delle collezioni Lotto Leggenda, vengono proposte in limited edition fondendo elementi nuovi e retrò. Il risultato è un tributo a campioni del calibro di John Newcombe, Martina Navrátilová, Boris Becker e Thomas Muster, tutti vicini all’azienda.

‘Autograph 50 YRS’, come scrive Pambianco, reinterpreta l’eleganza degli anni ’70, e cita il modello ‘Newk’ di quel periodo, rinnovando per l’occasione i suoi elementi distintivi: alla classica suola in gomma abbinata ad una tomaia in pelle, infatti, è stato dato un effetto vissuto attraverso un processo di ingiallimento ed effetti di sporcature. La scarpa è caratterizzata dai finalini dorati del laccio leggermente invecchiato che conferiscono alla calzatura un valore aggiunto.

Inoltre, come riporta Pambianco, il logo è realizzato appositamente per il cinquantesimo anniversario che accompagna il logo Lotto Leggenda nella linguetta. ‘Autograph 50 YRS’, proposta sia per uomo che per donna, in tonalità scure per lui e in tinta con la tomaia per lei, è già in vendita negli store multibrand e online.