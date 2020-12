L'Acropoli di Puglia, ecco chi è Beatrice Lucarella

BEATRICE LUCARELLA

Nata a Martina Franca, classe 1975







Laureata in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli.

Diploma di Scuola di Specializzazione nelle professioni Legali alla Lum.

Abilitata all'esercizio della professione forense.

Master di II livello in Compliance e Anticorruzione nelle società pubbliche e private conseguito alla Luiss Guido Carli.

Giugno 2017, Presidente sezione Alimentare Turismo e Cultura Confindustria Taranto, una novità nel panorama confindustriale per aver unito tre aree merceologiche sotto un'unica sezione al fine di valorizzare promuovere e sviluppare l'imprenditoria di 3 settori imprenditoriali in chiave di sviluppo territoriale.

Coordinatrice Gruppo tecnico Cultura Confindustria Puglia.

Componente Comitato tecnico Turismo Confindustria Puglia.

Componente Comitato Tecnico Alimentare Confindustria Puglia.

Componente Comitato Tecnico Cultura Confindustria Nazionale.

Componente commissione nazionale Finanza, Impresa, Lavoro -UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti Coordinatrice per la Puglia della Fondazione “Marisa Bellisario”.

Da marzo 2017 a ottobre 2019 consigliere di Amministrazione Aeroporti di Puglia Spa.

Fino a luglio 2020 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Agorasophia spa.

Attualmente Vice Presidente Gal Valle d'Itria scarl.