"L'assicurazione sanitaria per pet è un calmante", Santévet sbarca in Italia

Simone Tornaghi, Country Manager per l'Italia di Santévet: "L'assicurazione sanitaria per gli animali è come un ansiolitico, rende il rapporto tra proprietario, veterinario e pet più sereno"

Santévet, l’azienda francese specialista in assicurazione sanitaria per cani e gatti arriva in Italia: fondata nel 2003, l'azienda leader in Francia e Belgio, lancia i suoi servizi anche sul mercato italiano, forte di un round di investimento di 150 milioni di euro, con l'obiettivo di rendere le cure veterinarie accessibili al maggior numero di pets.

Santévet arriva in Italia con l’obiettivo di rivoluzionare e democratizzare il finanziamento delle cure veterinarie per cani e gatti.

Con 280.000 contratti assicurativi attivi, una crescita del 20% e un fatturato di 90 milioni di euro nel 2022, Santévet da oggi offre i suoi servizi anche in Italia, puntando a fornire al maggior numero di persone l'accesso alle migliori cure veterinarie per il proprio pet.





Affaritaliani ha intervistato Simone Tornaghi, Country Manager per l’Italia di Santévet. Classe ’71, guida il lancio nel nostro Paese dell’azienda leader in Francia specializzata nell’assicurazione delle cure veterinarie.

Prima di approdare al mondo delle assicurazioni, ha contribuito al successo di Wiko, multinazionale francese produttrice di smartphone, in qualità di Area Director per l’Europa Meridionale. Tornaghi vanta una forte expertise grazie agli oltre dieci anni spesi in aziende di diversi settori come Techtronic Industries, Mediashopping Spa e Giochi Preziosi Spa, ricoprendo ruoli differenti quali Country Manager, Sales Director e Retail Manager.

Quanto vale il mercato globale delle assicurazioni per animali?

Secondo i dati pubblicati su vari siti e blog, il mercato delle assicurazioni per animali domestici a livello globale vale intorno ai 7 miliardi di dollari, considerando le economie più sviluppate. C’è una previsione di crescita da due anni a questa parte, che si stima intorno a 11.7, 12 miliardi di dollari nel 2027. Una crescita che raddoppia nel giro di 4 anni.

Riguardo all’Italia in particolare, considerando la “pet economy” nel suo insieme, quindi guardando anche al food e gli accessori, parliamo di 3,5 miliardi di euro. Ci sono degli studi a livello assicurativo che stimano intorno ai 400, 500 milioni di euro il mercato assicurativo nel nostro Paese. Riguardo alla Pet Insurance in dettaglio, non ci sono ancora studi e dati che possano darci il valore singolo totale.