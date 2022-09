L'inflazione vola a +8.9%. Balzo del carrello della spesa: al top dal 1983

Inflazione, gli alimentari spingono in rialzo i prezzi: vola il carrello della spesa

Non si arresta la corsa dell'Inflazione: nel mese di settembre, secondo i dati Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile e dell'8,9% su base annua (da +8,4% del mese precedente). Il dato tendenziale è il più alto da novembre 1985.

L'ulteriore accelerazione dell'Inflazione su base tendenziale a settembre si deve soprattutto ai prezzi dei beni alimentari (la cui crescita passa da +10,1% di agosto a +11,5%) sia lavorati (da +10,4% a +11,7%) sia non lavorati (da +9,8% a +11,0%) e a quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +4,6% a +5,7%).

Contribuiscono, in misura minore, anche i prezzi dei beni non durevoli (da +3,8% a +4,7%) e dei beni semidurevoli (da+2,3% a +2,8%). Pur rallentando di poco, continuano a crescere in misura molto ampia, i prezzi dei beni energetici (da +44,9% di agosto a +44,5%) sia regolamentati (da +47,9% a + 47,7%) sia non regolamentati (da +41,6% a +41,2%); decelerano anche i prezzi dei servizi relativi ai trasporti (da +8,4% a +7,2%). L'"Inflazione di fondo", al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera da +4,4% a +5,0% e quella al netto dei soli beni energetici da +5,0% a +5,5%.

Inflazione al top, per fare la spesa una famiglia italiana "tipo" pagherà in media 665 euro in più all'anno

"Per cibo e bevande, decollati dell'11,8%, una famiglia pagherà in media 665 euro in più su base annua. Una batosta che sale a 907 euro per una coppia con 2 figli, 819 per una coppia con 1 figlio. Nel caso delle coppie con 3 figli, poi, si ha una mazzata record di 1.084 euro nei dodici mesi".

Lo afferma l'Unione nazionale consumatori, secondo cui "un terremoto si sta abbattendo sulle famiglie, svuotando il loro conto in banca, visato che certo lo stipendio non puo' piu' bastare per arrivare a fine mese".

Secondo Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, "urge un nuovo bonus per le famiglie, ma deve essere almeno il triplo rispetto ai 200 euro del governo Draghi, così da coprire quasi tutte le maggiori spese per mangiare e bere".

"Per quanto riguarda l'Inflazione nel suo complesso, il +8,9% significa, per una coppia con due figli, una stangata complessiva, in termini di aumento del costo della vita, pari a 2956 euro su base annua, di cui 1211 per abitazione, elettricità e combustibili, 940 per il solo carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 2738 euro. In media per una famiglia il rincaro è di 2.336 euro, 691 per il solo carrello della spesa. Il primato spetta ancora una volta alle famiglie numerose con più di 3 figli con una scoppola pari a 3321 euro, 1116 per i beni alimentari e per la cura della casa e della persona", conclude Dona.

Secondo Assoutenti, le famiglie italiane dovranno affrontare un vero e proprio "dramma d'autunno", con prezzi al dettaglio in forte ascesa e bollette alle stelle. "I prezzi hanno raggiunto i livelli più alti degli ultimi 40 anni, e le previsioni per i prossimi mesi sono addirittura peggiori, spiega il presidente Furio Truzzi, presidente di Assoutenti.

"I listini dei generi alimentari sono letteralmente esplosi, segnando a settembre una crescita del +11,8%: questo significa che una famiglia con due figli deve mettere in conto una maggiore spesa solo per il cibo pari a +883 euro su base annua (+657 euro la famiglia "tipo")", ha aggiunto.

"Con questi numeri una consistente fetta di popolazione sara' spinta verso la soglia di povertà, e ci saranno ripercussioni immediate sul fronte dei consumi, ha proseguito Truzzi. "Una emergenza nazionale che il prossimo governo dovrò affrontare con urgenza , perchè i rischi economico-sociali sono elevatissimi e non C'è più un solo giorno da perdere", ha concluso.