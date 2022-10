"L'uccellino è libero". Ufficiale: Twitter è di Elon Musk, vertici licenziati

Elon Musk è il nuovo proprietario di Twitter. Torna anche Trump

Elon Musk è ufficialmente il nuovo padrone di Twitter. Il fondatore di Tesla ha perfezionato l'acquisto della piattaforma social e ha subito twittato: "L'uccellino è libero". Musk ha iniziato a fare le pulizie a Twitter con il licenziamento di almeno quattro alti dirigenti. Conclusa l'acquisizione da 44 miliardi di dollari della società, Musk ha meso alla porta Parag Agrawal, amministratore delegato di Twitter; Ned Segal, direttore finanziario; Vijaya Gadde, il massimo dirigente legale e politico, e Sean Edgett, il consigliere generale. Almeno uno dei dirigenti licenziati è stato scortato fuori dall'ufficio di Twitter. Non è chiaro se l'acquisizione fosse già chiusa quando ha iniziato i licenziamenti. Mercoledì si era presentato in azienda a San Francisco per incontrare ingegneri e dirigenti pubblicitari.

Musk ha promesso di trasformare Twitter allentando le regole di moderazione dei contenuti del servizio, rendendo il suo algoritmo più trasparente e alimentando le attività di abbonamento, oltre a tagliare i posti di lavoro. Elon Musk ha rassicurato gli inserzionisti che farà di Twitter un posto “sicuro” per i loro marchi, ma la paura generale è che il social diventi il regno senza limiti dei troll, degli insulti ai personaggi pubblici, dei sovranisti in attesa del ritorno del personaggio più famoso bannato dalla piattaforma: Donald Trump. Secondo il Wall Street Journal, molti inserzionisti hanno dato indicazione di fermare la pubblicità nel caso torni l’ex presidente.