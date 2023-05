La Bce alza i tassi, l'esperto: "Nuovo aumento a luglio, ecco dove investire"

La Bce alza i tassi di 25 punti base. L'analista: "Ecco dove investire"

“Una mossa piuttosto attesa quella di oggi, che non spaventa i mercati, ma che non garantisce una riduzione dell’inflazione”. Antonio Tognoli, Responsabile Macro Analisi e Comunicazione di Corporate Family Office (società che offre servizi di investimento), commenta così il rialzo dei tassi di 25 punti base da parte della Bce avvenuto oggi.

“Nel breve termine”, spiega l’analista, “questo rialzo dovrebbe provocare un rallentamento macroeconomico generale. Per le industrie, il prossimo trimestre sarà ancora definito da una crescita, anche se meno marcata rispetto al periodo precedente. Già dal prossimo semestre, invece, questo rallentamento si sentirà in modo decisamente più significativo”.

“La vera domanda - continua - è se avverranno altri rialzi. Personalmente credo che ce ne sarà almeno un altro tra giugno e luglio. Se non addirittura due. Dipende, ovviamente, dall’andamento dell’inflazione che, rispetto all’ultimo rialzo dei tassi del 22 marzo 2023, non sembra dare segni di una riduzione”.

Il fatto che circoli meno moneta, per Tognoli, “non comporta per forza un calo dell’inflazione. Infatti, se non si dà credito alle imprese, la Bce può stimolare l’economia quanto vuole, ma l’inflazione continuerà a non scendere”.