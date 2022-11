La BoE alza i tassi di 75 punti base e annuncia: recessione fino al 2024

La Banca d'Inghilterra alza i tassi di 75 punti base

La Banca d'Inghilterra ha aumentato i tassi di interesse di 0,75 punti percentuali, il più grande aumento in 33 anni, per combattere l'inflazione che dovrebbe raggiungere un picco dell'11%. La Boe ha votato per alzare i costi di prestito al 3% dal 2,25%, il livello più alto dalla crisi finanziaria globale del 2008, e ha dichiarato che l'economia britannica si trova in una recessione destinata a durare fino alla metà del 2024.

La sterlina che già viaggiava in calo ha perso terreno e i rendimenti dei gilt sono saliti dopo la decisione della Banca centrale. La decisione di oggi, la più massiccia dal 1989, a parte un tentativo fallito di sostenere la sterlina il mercoledì nero del 1992, è in linea con le aspettative degli economisti, ma non è stata unanime. La banca centrale prevede che l'inflazione raggiungerà l'11% nel trimestre in corso, ai massimi da 40 anni, ma che la Gran Bretagna è già entrata in una recessione che potrebbe potenzialmente durare due anni, un periodo maggiore di quello della crisi finanziaria del 2008-2009.



In particolare, l'inflazione britannica ha già raggiunto il picco del 10,9% in ottobre. Ma l'aumento dei prezzi, che ha toccato il 10,1% a settembre secondo gli ultimi dati ufficiali del Regno Unito, rimarrà "vicino all'11% per il resto del quarto trimestre, prima di tornare verso il 10% nel primo trimestre del 2023 e scendere ulteriormente in seguito", ha affermato la Boe nel suo rapporto di politica monetaria.



"Per un ritorno sostenibile dell'inflazione all'obiettivo, potrebbero essere necessari ulteriori aumenti del tasso bancario, anche se a un picco inferiore a quello previsto dai mercati finanziari", ha dichiarato la Boe. "Il Committee continua a ritenere che, se le prospettive indicano pressioni inflazionistiche più persistenti, risponderà con forza, se necessario", ha aggiunto.