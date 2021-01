Bitcoin, per Londra un investimento molto rischioso. Criptovaluta giù del 20%

La consob britannica ovvero la Financial Conduct Authority del Regno Unito avverte i risparmiatori sugli investimenti e i prodotti di prestito relativi alle criptovalute: "rischi molto elevati". Nel frangente la principale criptovaluta Bitcoin crolla del 17% a 32.500 usd. "La Fca è consapevole del fatto che alcune aziende stanno offrendo investimenti in criptovalute, o prestiti o investimenti legati a criptovalute, che promettono rendimenti elevati", ha affermato il regolatore dei servizi finanziari. "Se i consumatori investono in questi tipi di prodotti, dovrebbero essere pronti a perdere tutti i loro soldi".

L'avvertimento della Fca si colloca nel pieno di una esplosione di volatilità nel mercato delle criptovalute. Bitcoin e altre valute digitali sono crollate, cancellando circa oltre 150 miliardi usd dal valore complessivo di tutte le criptovalute messe insieme. Bitcoin ha raggiunto nuovi record la settimana scorsa, numeri su fino a 41.973 usd. Gli investitori considerano sempre più l'asset digitale come una copertura contro l'inflazione, simile all'oro, in tempi di stimoli senza precedenti da parte dei governi.

In seguito all'indomita crescita del bitcoin però alcuni commentatori hanno ritenuto opportuno avvertire che la bolla di mercato potrebbe presto scoppiare. La criptovaluta a maggior capitalizzazione al mondo è salita di oltre il 300% negli ultimi 12 mesi. La Fca è diventata più dura con le criptovalute di recente, vietando la vendita di derivati agli investitori al dettaglio. Il regolatore, che ha introdotto un nuovo registro per le imprese di criptovalute, ha avvertito che le aziende che operano senza registrazione stanno commettendo un "reato". "Come per tutti gli investimenti speculativi ad alto rischio, i consumatori dovrebbero assicurarsi di capire in cosa stanno investendo, i rischi associati all'investimento e qualsiasi protezione normativa applicabile", ha affermato la Fca.