La crisi di governo in Francia non manda ko le Borse: Europa cauta in attesa del post Barnier. Rally del bitcoin: vola a 102mila dollari

Borsa: Milano apre in lieve rialzo, Ftse Mib +0,11%

La crisi di governo in Francia non manda (per ora) ko le Borse europee che avviano la seduta di giornata in cauto rialzo. I mercati si interrogano sugli effetti del voto di sfiducia e sul post Barnier. Piazza Affari apre in progresso dello 0,6%, l’Ibex di Madrid (+0,8%) e il Cac di Parigi (+0,6%). Più cauti il Dax di Francoforte (+0,2%) e l’Aex di Amsterdam (+0,15%).

A Piazza Affari corre Tim (+2,7%), che beneficia del fermento nel settore delle tlc dopo l’ok da parte dell’antitrust britannica alla fusione tra l’operatore britannico Vodafone e Three UK. Ancora in recupero Stellantis (+2,8%), spinta dalle dichiarazioni del cfo Doug Ostermann che alla vigilia ha annunciato la conferma delle guidance del terzo trimestre, e che prevede di continuare ad avere un dividendo, mentre “ci sarà una buona discussione anche sui riacquisti”. Il cfo vede nel quarto trimestre “molti progressi” sebbene “sappiamo ci saranno periodi di flessione”. Ben impostato il comparto bancario con Pop di Sondrio (+1,5%) a guidare il settore, dopo le indiscrezioni su un possibile matrimonio con Bper (+0,66%).

Acquisti anche su Azimut (+1,6%) e Iveco (+1,4%). In coda al listino, prese di beneficio su Campari (-0,99%) dopo il rally della vigilia. Ancora sospesa dalle contrattazioni Bioera a Piazza Affari, dal primo pomeriggio di ieri, dopo che il tribunale fallimentare di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale. La società ha fatto sapere in serata che sta valutando di presentare reclamo contro la sentenza e di ricorrere alla Corte d’Appello di Milano. Sul valutario, l’euro si mantiene sopra la soglia di 1,05 sul biglietto verde e passa di mano a 1,0527 dollari (ieri in chiusura a 1,053 dollari). Piatto il petrolio: il Wti, contratto di gennaio, si attesta a 68,6 dollari al barile (+0,1%). Il gas scambiato ad Amsterdam viaggia in lieve rialzo a 47,4 euro al megawattora (+0,75%%).



Criptovalute: il prezzo del Bitcoin supera per la prima volta la soglia dei 100mila dollari

Il prezzo della criptovaluta Bitcoin ha superato per la prima volta la soglia dei 100mila dollari sulla piattaforma Bitstamp. La criptovaluta più antica e nota è salita di circa il 4,8% in 24 ore, raggiungendo i 103.252 dollari alle 03:00 Gmt circa. Negli ultimi sette giorni, la principale criptovaluta ha guadagnato più del 7% di valore.

Gli analisti attribuiscono il costante aumento al nuovo panorama politico negli Stati Uniti dopo la vittoria elettorale di Donald Trump. L'ex e futuro presidente degli Stati Uniti è stato sostenuto dalla maggior parte della comunità delle criptovalute durante la campagna elettorale. Trump era stato molto negativo nei confronti del Bitcoin durante il suo primo mandato, dal 2017 al 2021, ma ha corteggiato attivamente la comunità delle criptovalute nella campagna di rielezione di quest'anno.

In una grande conferenza Bitcoin a Nashville, Tennessee, Trump ha promesso di mantenere il mercato delle criptovalute in gran parte non regolamentato e di garantire elettricità a basso costo per l'estrazione di nuovi Bitcoin. Ieri, Trump ha dichiarato di voler nominare Paul Atkins, considerato un sostenitore delle criptovalute, a presidente della Securities and Exchange Commission (Sec) degli Stati Uniti, che è responsabile della regolamentazione e della supervisione dei mercati dei titoli e quindi anche della protezione degli investitori. Secondo i media statunitensi, è probabile che Atkins adotti un approccio meno rigoroso alla regolamentazione rispetto all'attuale presidente della Sec, Gary Gensler.