La frenata dell'inflazione spinge l'Europa, Milano ai massimi dal 2008

Borsa, a Piazza Affari brillano Iveco ed Erg

Piazza Affari decolla come non succedeva dal 2008. Come spiega l'agenzia economica Radiocor, "la frenata dell'inflazione nella zona euro e negli Stati Uniti ha dato sostegno ai listini continentali, che chiudono la seduta in rialzo e i primi sei mesi dell'anno con buoni guadagni e Milano maglia rosa tra le principali Borse europee".

In particolari, Piazza Affari ha chiuso le contrattazioni in progresso dell'1,08%, top dal settembre 2008, quando è fallita Lehman Brothers. A Parigi il Cac40 è salito dell'1,19% e a Francoforte il Dax40 dell'1,26%. Per quanto riguarda i dati, nell'Eurozona l'inflazione e' stimata al 5,5% in giugno dal 6,1% di maggio e contro attese per una riduzione piu' contenuta al 5,6%. Negli Stati Uniti, a maggio l'inflazione Pce - la preferita dalla Federal Reserve i prezzi al consumo - e' scesa ai minimi dall'aprile del 2021.