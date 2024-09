La Perla ritrova la luce, raggiunto l'accordo con il Mimit: si riparte con la produzione

La Perla raggiunge l'accordo con il Mimit per riavviare la produzione

C'è l'intesa tra lo storico marchio bolognese La Perla e il Mimit: è stato raggiunto l'accordo per la produzione e la commercializzazione immediata del gruppo leader di mercato nell'intimo di lusso e costumi da bagno, dopo due giorni di sessione di lavoro intense a Palazzo Piacentini. Alle riunioni hanno partecipato i dirigenti del Mimit, una rappresentanza dei liquidatori britannici e i curatori italiani di La Perla Global Management, i commissari di La Perla Manufacturing e il curatore di La Perla Italia.

"Tutte le procedure, si legge in una nota del Mimit, hanno lavorato per perfezionare un protocollo di intesa – il primo in assoluto dopo la Brexit - finalizzato alla migliore valorizzazione del Gruppo e a un efficace coordinamento delle procedure. Contestualmente, hanno raggiunto un accordo interinale per consentire a La Perla Manufacturing la produzione di capi a marchio 'La Perla' e la loro commercializzazione. Le procedure si sono impegnate a continuare il confronto per risolvere le questioni ancora aperte, prevedendo di concludere il tutto quanto prima".

Intanto, fa sapere Pambianconews, da questa settimana sono rientrate nella sede di via Mattei 25, a Bologna, delle circa 250 lavoratrici del gruppo in Italia, in vista di una ripresa graduale della produzione sotto la guida di tre commissari governativi arrivati lo scorso maggio. Una parziale ripartenza prima della garanzia di poter effettivamente rivendicare il marchio La Perla e venderlo dal momento che quest’ultimo è, come tutti gli asset, dal 2017 sotto La Perla Global Management Uk.