Lagarde: "I tassi hanno raggiunto il picco. Trump? Una minaccia per l'Ue"

Bce, Lagarde: "I tassi hanno raggiunto il loro picco. Inflazione sotto il 2% nel 2025"

"Penso che i tassi, salvo ulteriori shock o dati inattesi, non continueranno a salire. E se vinciamo la lotta contro l'inflazione, e se siamo certi che l'inflazione sarà effettivamente al 2%, a quel punto i tassi cominceranno a scendere", ha proseguito Lagarde. Alla domanda se il 2024 sarà l’anno in cui i tassi scenderanno, Lagarde ha risposto: “Come presidente della Banca centrale europea, non posso darvi una data”.

La Bce prevede che l’inflazione oscillerà tra il 2,5% e il 3% per gran parte di quest’anno e i banchieri hanno affermato che qualsiasi discorso su un taglio dei tassi prima dei dati sui salari del primo trimestre, previsti a maggio, sarebbe prematuro. Gli investitori hanno scontato almeno cinque tagli dei tassi nel 2024, con la prima mossa prevista per marzo o aprile, un arco temporale che diversi policymaker della Bce hanno definito eccessivo alla luce delle persistenti pressioni sui prezzi.

L’inflazione nella zona euro è salita al 2,9% a dicembre dal 2,4% di novembre. Lagarde ha dichiarato di prevedere che l’inflazione della zona euro scenderà all’1,9% nel 2025. Lagarde ha minimizzato le preoccupazioni che i problemi di trasporto nei canali di Suez e Panama possano comportare un aumento prezzi, spiegando a France 2 TV che la situazione è "più o meno sotto controllo".

Una rielezione di Donald Trump a presidente degli Stati Uniti rappresenterebbe una "minaccia" per l'Europa. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde a France 2 TV. "Se prendiamo lezioni dalla storia, e con questo intendo dire il modo in cui (Trump) ha portato avanti i primi quattro anni del suo mandato, è chiaramente una minaccia", ha sottolineato. "Basta solo guardare le tariffe commerciali, il suo impegno nei confronti della Nato, il suo atteggiamento riguardo alla battaglia contro il cambiamento climatico", ha aggiunto Lagarde.