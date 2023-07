Lamborghini accelera, ricavi in crescita. La super car Urus traina le vendite

Lamborghini: +6,7% ricavi a 1,4 mld. Buona performance delle consegne

I primi sei mesi del 2023 di Automobili Lamborghini fanno registrare nuovamente risultati record in termini di vendite, fatturato e profittabilità, principalmente grazie al successo commerciale delle famiglie Urus e Huracan, in attesa dell’introduzione sul mercato di Revuelto. Il Super Suv e la Supersportiva V10, sold out fino a fine produzione (prevista nella seconda metà del 2024), risultano determinanti nel raggiungimento di un totale consegne, a livello globale, pari a 5.341 unità, +4,9% rispetto al primo semestre dell’anno precedente.

Trend in crescita anche per i ricavi che raggiungono 1,421 miliardi di euro, in aumento del 6,7% rispetto allo stesso periodo del 2022, e per il risultato operativo, che sale del +7,2% fino al record di 456 milioni di euro (rispetto ai 425 milioni del 2022). Di conseguenza, si registra anche un miglioramento del Return on Sales (RoS) che si attesta al 32,1%.

“Siamo orgogliosi di confermare ancora una volta, dopo diversi anni, il percorso di crescita di Lamborghini", ha commentato Paolo Poma, Managing Director e cfo di Automobili Lamborghini. "Il trend positivo rafforza la convinzione di chiudere l’anno con ulteriori risultati record su tutte le principali metriche finanziarie, con una profittabilità attesa che conferma Lamborghini tra i principali brand nel segmento del lusso”. A livello di consegne nelle macroaree, la distribuzione delle vetture Lamborghini registra ottimi risultati, con le tre regioni Emea, America e Asia Pacifico che, rispettivamente, distribuiscono 2.285, 1.857 e 1.199 vetture.