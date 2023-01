Landini contro Meloni: "Autonomia e gabbie salariali, spaccano l'Italia"

Il segretario della Cgil: “Autonomia e gabbie salariali, il governo Meloni spacca il paese"

"Questo governo spacca il Paese, pensa di poter cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza e sta di fatto delegittimando i corpi intermedi convocando tavoli di confronto finti. Lo dice Maurizio Landini, leader della Cgil, in una intervista a Repubblica. Sulla proposta del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sugli stipendi degli insegnanti differenziati tra Nord e Sud, Landini dice che "sono parole pericolose, non solo perché così si torna alle gabbie salariali. E perché siamo in piena emergenza salariale per tutti i lavoratori italiani".

E poi attacca sui salari: "Ma perché il governo non ha stanziato nemmeno un euro per rinnovare i contratti pubblici nel triennio 2022-2024. Né sta agendo per una vera riforma che colpisca l’evasione fiscale e la rendita finanziaria e consenta di ridurre il carico delle tasse su buste paga e pensioni. Anzi discute di autonomia differenziata e presidenzialismo".

Sull'autonomia, Landini dice a Repubblica: "L’autonomia è una scelta sciagurata perché divide il nostro Paese e non supera né il divario territoriale né le disuguaglianze. E quindi è pericolosa. Pensare che in un contesto come quello attuale, di guerra e ridefinizione degli equilibri globali, si stia meglio nelle piccole patrie regionali è follia e bugia pura. In questo senso, le parole del ministro Valditara non sono un episodio".