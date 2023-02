Juve, Lapo smonta le ambizioni della Christillin: “Parla a vanvera, ora basta”

Lapo contro Evelina Christillin: “Parla a vanvera”

Volano gli stracci in casa Juventus. Ma stavolta non c’entrano nulla i risultati sportivi o le penalizzazioni. Tutto nasce perché Evelina Christillin – amica di famiglia degli Agnelli, moglie di Gabriele Galateri di Genola, già presidente del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Torino del 2006 e attuale presidente del Museo Egizio di Torino – ha aspramente criticato quanto accaduto alla Vecchia Signora sotto la gestione Agnelli. Ci saranno danni economici per la non partecipazione alle coppe europee, ma non solo: meno gente allo stadio, meno abbonamenti, meno sponsor. Qualcuno l’altro giorno diceva che un bambino di 10 anni è difficile che diventi tifoso juventino dopo una botta del genere”.

Caro @lapoelkann_ l’amore per la @juventusfc nasce da piccoli, cresce tra vittorie e sconfitte e, checché ne dica la tua vecchia amica, oggi amica di Ceferin, i bambini non smetteranno di amare la Vecchia Signora #FinoAllaFine pic.twitter.com/8ydLil0HdL — Avv.Bianco.Nero (@Avv_Bianco_Nero) February 14, 2023

Questo succedeva alla fine di gennaio. Rapido “fast forward” a oggi 15 febbraio. Un tifoso posta il video su Twitter di un bambino che dichiara il suo amore incondizionato per la Juventus. E tagga Lapo Elkann. Il quale non si fa attendere e lancia strali contro la Christillin. Il fratello di John risponde con quattro “cinguettii”. Il primo recita: “Non conta niente troppa gente parla a vanvera purtroppo”. I tifosi si infiammano e gli danno ulteriore corda. Al che Lapo esonda: “Tanta gente ama parlare per mostrasi bisogna parlare con i fatti cosa che lei non fa e la sua ingratitudine verso la Juve e Giovanni Agnelli che ha fatto tutto per portare le Olimpiadi a Torino lei se lo e scordato questo dimostra l’arroganza e presunzione di una persona”.

E poi torna ancora sulla vicenda. La Christillin “Non c’entra niente con la famiglia”. Infine un invito a ripassarsi la storia della Juventus. Ma perché questo scontro frontale? Che tra i due non sia mai corso buon sangue è assodato. Ma c’è di più. È probabile che entrambi ambiscano ad avere ruoli di rilievo nella Juventus. Perché è vero che il consiglio di amministrazione è appena stato rinnovato. Ma un posto per il nipote dell’Avvocato o per chi ha bazzicato fin da piccola Villar Perosa. Chi la spunterà? Lapo è un uomo imprevedibile che la famiglia ha sempre preferito lasciare ai margini delle attività del gruppo. La Christillin invece è abituata a bazzicare i salotti buoni. Ma questa volta potrebbe prevalere il fratello minore di John, che sembra riscuotere maggiore entusiasmo da parte dei tifosi.