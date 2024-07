Lavoro, Calderone: 'Cresce al Sud, Nord-Centro dati più bassi'. Sul Superbonus...

Lavoro: Calderone, 'cresce al Sud, al Nord e Centro dati più bassi'

"In questo momento il lavoro cresce al Sud. Abbiamo un incremento del 7% con dei dati più bassi per quanto riguarda il Nord e il Centro. Dobbiamo investire in tecnologie e competenze, ma anche in capacità dei giovani di costruire a loro volta nuove imprese". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, nel corso di una tavola rotonda alla quarta edizione del Forum in Masseria.

Lavoro: Calderone, 'aumentano contratti indeterminati, aziende stanno investendo'

in Italia "in questo momento abbiamo un incremento dei posti di lavoro a tempo indeterminato. Vuol dire che le aziende stanno investendo, perché non trovando lavoratori e lavoratrici in misura tale da poter compensare le necessità, tengono strette le risorse di valore". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, nel corso di una tavola rotonda alla quarta edizione del Forum in Masseria.

Lavoro: Calderone, 'livello contrattazione collettiva in Italia non ha eguali nel mondo'

"Il livello della contrattazione collettiva di lavoro italiana, quella seria fatta sulla base dei criteri di rappresentatività delle organizzazioni stipulanti, non ha eguali in tutto quello che è il panorama dei Paesi industrializzati ed evoluti e non in Europa, ma nel mondo". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, nel corso di una tavola rotonda alla quarta edizione del Forum in Masseria.

Intelligenza Artificiale: Calderone, 'da regolamentazione repressiva rischio effetto negativo'

"Una regolamentazione troppo repressiva" sull'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro "potrebbe avere un effetto negativo, in un contesto internazionale nel quale dobbiamo confrontarci con Paesi che hanno un'impostazione diversa e che sono più aggressivi sul mercato, sul fronte della concorrenza". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, nel corso di una tavola rotonda alla quarta edizione del Forum in Masseria.

Superbonus: Calderone, 'ha inciso parecchio in nascita aziende non qualificate'

L'edilizia e l'agricoltura "sono settori da monitorare. La percentuale di irregolarità in agricoltura è di oltre il 60% ma non è solo lavoro nero, ma tutta una serie di irregolarità di varia natura, formali, amministrative per arrivare a casi di sfruttamento. Per quanto riguarda l'edilizia, accanto a tante aziende regolari è fiorito un sistema legato alla necessità di fare in fretta" e "il superbonus in questo ha inciso parecchio, facendo nascere aziende non qualificate". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, alla quarta edizione del Forum in Masseria.