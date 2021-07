Lavoro, il mercato punta alla ripresa. Sorpasso sul 2019: +150mila posizioni

Il mercato del lavoro corre verso la ripresa: dopo il rallentamento del 2020 secondo Assolavoro, l’associazione che raggruppa le agenzie per il lavoro, per i mesi di luglio e agosto ci sarà una crescita di 150mila posizioni rispetto allo stesso periodo del 2019. Dopo diciotto mesi di buio, arriva quindi una conferma importante: il lavoro in somministrazione segna una ripresa. Basta guardare qualche dato: i lavoratori in missione presso le aziende e la Pa nel mese di aprile erano 438.262: +31,7% rispetto ad aprile 2020 e +10,4% rispetto allo stesso mese del 2019, e superano quota 400mila da settembre 2020, riferiscono i dati di Assolavoro riportati dal Sole 24 Ore.

Inoltre, secondo il quadro che emerge dall'analisi condotta dal Sole 24 Ore presso alcuni dei principali operatori della somministrazione di lavoro, le richieste di personale arrivano alle agenzie non solo dalle grandi aziende, ma anche dalle piccole e medie imprese, e non solo dai settori che hanno risentito meno della battuta d’arresto del 2020, come la grande distribuzione o l’Ict, ma anche da settori fortemente penalizzati dalle restrizioni legate alla pandemia: ristorazione, alberghi e moda.

Le agenzie, secono l'analisi, sono infatti in cerca di svariate figure professionali: sviluppatori front end, software engineer, project manager It e digital, progettisti meccanici, specialisti e-commerce, financial controller, agenti commerciali, specialisti Seo, operatori di call center ed help desk, cuochi, tecnici elettromeccanici, tecnici programmatori Plc, Hr specialist. Ma non solo: anche manutentori elettromeccanici, assemblatori di schede elettroniche, addetti al robot di saldatura, conduttori impianti Cnc, carropontisti e magazzinieri operai.