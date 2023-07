Lavoro, incentivo statale per le assunzioni Neet: ecco come funziona il bonus

Lavoro, via alle domande per il bonus assunzioni Neet

A partire da oggi, 31 luglio 2023, sarà possibile richiedere sul sito dell'Inps il bonus giovani Neet. I beneficiari a poter accedere alla domanda sono le aziende private, che potranno dunque richiedere un incentivo, inserito nel decreto Lavoro, per essere agevolati nell’assumere giovani under 30 che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione, da cui il noto acronImo Neet appunto.

In Italia infatti,si tratta di una grossa fetta di popolazione, corrispondente a 1,7 milioni di persone, ovvero il 19% del totale della popolazione compresa nella fascia 15-29 anni. È il tasso più alto in Europa, fatta eccezione solo per il dato della Romania. Peraltro, come riporta FanPage, la percentuale di Neet nelle regioni meridionali raggiunge il 30%.

Neet, ecco come funziona la domanda per l'incentivo statale