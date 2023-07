Rdc, Tridico: "Guerra ai poveri". Fazzolari (FdI): "Critiche pretestuose"

Rdc, scontro su assegno e commissione d'inchiesta

Scontro tra maggioranza e opposizione sul Reddito di cittadinanza sospeso qualche giorno fa e sulla commissione d'inchiesta che Fratelli d'Italia vorrebbe istituire per indagare sull'operato dell'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico. Secondo il partito di maggioranza relativa Tridico non avrebbe accuratamente disposto i controlli per evitare truffe.

Rdc, Fazzolari: "Da Conte, Schlein e Cgil critiche pretestuose"

"Le critiche di Conte, della Schlein e della Cgil per l'abolizione del reddito di cittadinanza? Pretestuose. Sin dalla sua formulazione originaria, quella fatta dal governo Conte, il reddito di cittadinanza è stato concepito come una misura a termine e non come un assegno da erogare vita natural durante. I percettori lo avrebbero comunque perso a un certo punto, considerato che c'è chi lo riceve da quattro anni". Così il sottosegretario per l'Attuazione del programma di governo Giovanbattista Fazzolari interpellato dall'Ansa. "La modifica voluta dal governo Meloni - osserva - tutela i fragili: invalidi, anziani, over 60 in difficoltà, famiglie con minori a carico. Perde l'assegno solo chi è abile al lavoro, ha tra i 18 e i 59 anni, e non ha figli minori a carico. Questo non è stato comunicato con un sms, come ci viene contestato, ma scritto sette mesi fa nella legge di bilancio di dicembre 2022 e reso noto da tutti i mezzi di comunicazione con largo anticipo. Ripeto: le persone che perderanno oggi il reddito di cittadinanza, lo avrebbero perso anche con la norma dei grillini. Anzi, grazie a noi almeno i fragili lo manterranno. Se questo è il livello dell'opposizione temo che ci toccherà governare a lungo".

Tridico: "Il governo è in guerra con i poveri"

"Non ho niente da temere", ha affermato questa mattina l'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico a La Stampa in merito alla proposta di Fratelli d'Italia di istituire una commissione d'inchiesta sui mancati controlli al reddito di cittadinanza. "C'è stata una narrazione volutamente fuorviante - accusa -. Sotto la mia gestione ho creato una direzione antifrode che non è mai esistita prima".

Il sussidio "è stata la misura più controllata di sempre", dice. "I controlli preventivi e successivi hanno evitato mancati esborsi del reddito a circa tre milioni di domande tra il 2019 al 2022, per un valore di 11 miliardi di euro". Per Tridico il contrasto alla povertà non riguarda solo anziani, disabili e minori, a cui resta la misura, "ma i poveri, compresi alcuni lavoratori". "C'è una condanna dei poveri e non della povertà, una cosa che mi fa paura", dice. Gli "extraprofitti contribuiscono all'inflazione, eppure arriva la moratoria - ricostruisce -. Poi si premiano gli evasori, consentendo dei condoni di fatto. Nelle stesse ore si toglie il reddito di cittadinanza a 200 mila persone. È una politica di classe che contrasta con i principi di uguaglianza della nostra Costituzione". Elementi che esprimono, per l'ex presidente dell'Inps, la "natura di questo governo: forte con i deboli e deboli con i forti". Il salario minimo "è necessario - afferma Tridico -. La contrattazione non è più efficace come in passato".

Rdc: Grillo, focus governo lotta a poveri e annientamento dignità lavoratori

"Ormai è chiaro: il focus di questo Governo è la lotta ai poveri e l'annientamento della dignità dei lavoratori. Il salario minimo si potrebbe già approvare ad agosto ma le vacanze estive non possono attendere...". Lo scrive su Twitter il co-fondatore e garante del M5S, Beppe Grillo, ospitando sul suo blog un post scritto da Claudio Cominardi, sottosegretario al ministero del Lavoro del governo Conte I che seguì la conversione in legge del decreto istitutivo del Reddito di cittadinanza e del decreto Dignità. Attualmente Cominardi ricopre l’incarico di tesoriere del Movimento 5 Stelle.

Foti (FdI): "Pd non lo votò, M5S ha preso in giro la gente"

"Penso che il Pd debba stare molto attento ad andare sulle barricate, atteso che ha votato contro il reddito di cittadinanza quando venne istituito. Quanto ai 5 Stelle, penso che anch'essi debbano stare molto attenti a cio' che dicono, avendo proclamato da un balconcino, con brindisi, la fine della poverta'. Ma se oggi si parla di lavoro povero evidentemente hanno preso in giro la gente". Lo ha detto il presidente dei deputati di Fratelli d'Italia Tommaso Foti in un'intervista a Libero.