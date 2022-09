Lavoro: la settimana corta (4 giorni) fa persino aumentare la produttività!

Lo studio in corso nel Regno Unito: lavorare meno giorni, per produrre di più

Si può lavorare solo quattro giorni alla settimana, senza abbassare la produttività e, anzi, aumentandola, E, ovviamente, migliorando il rapporto tra lavoro e vita privata dei dipendenti. A dirlo è uno studio in corso nel Regno Unito, dove 73 aziende, per un totale di 3.300 lavoratori, hanno accettato di prendere parte a una sperimentazione iniziata lo scorso giugno e destinata a concludersi a novembre.

Il bilancio parziale del test è straordinariamente positivo: l’88% dei manager intervistati è molto soddisfatto dei risultati e l’86% si dice favorevole ad estendere la sperimentazione oltre la deadline prefissata.

La cosa che colpisce maggiormente è che il 50% delle aziende coinvolte dice che la produttività è rimasta identica, mentre per il 34% è “leggermente migliorata” e per il 15% è “migliorata in modo significativo”. Risultati che faranno discutere, anche perché provengono da un Paese nel quale si lavora circa due ore alla settimana in più, rispetto alla media dell’Unione Europea.