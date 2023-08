Lavoro, novità per i fringe benefit: si sale fino a 1000€ per chi non ha figli

Lavoro, in arrivo importanti novità dal ministero

Dal governo Meloni arrivano novità importanti sul fronte del lavoro. L'esecutivo sta valutando infatti la possibilità di far salire i fringe benefit almeno a 1000 € per i lavoratori che non hanno figli. La misura - si legge sul Sole 24 Ore - può arrivare anche fino a 3000 € attualmente ma solo per chi è genitore e lavora. I premi di produttività, inoltre, continueranno a godere di una tassazione agevolata al 5%.

Potrebbe poi tornare in pista la proposta di far salire la soglia deducibile per il lavoro domestico fino a 3000 €. Non finisce qui perchè il ministero del Lavoro studia anche i rinnovi di alcuni incentivi occupazionali, il provvedimento nell'intenzione del governo dovrebbe riguardare in particolare donne e giovani, prorogati con la precedente manovra e in scadenza a dicembre.