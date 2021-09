Lavoro, Orlando presenta "Gol". Ricollocherà 3 mln di persone entro il 2025

Lavoro, Orlando presenta "Gol". Ricollocherà 3 mln di persone

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, presenterà domani alle parte sociali e alle imprese il progetto "Gol". Si tratat di un piano di politiche attive che ha l'obiettivo di ricollocare e formare lavoratori. I fondi provengono dal Pnrr, l'Ue mette a disposizione 4,9 mld e la platea dei beneficiari - si legge sul Sole 24 Ore - si aggira intorno ai 3 milioni di persone. L'obiettivo è quello di dare lavoro a chi l'ha perso o insegnare un mestiere ai giovani. Il traguardo, per usufruire dei fondi messi a disposizione dall'Europa, dovrà essere tagliato entro il 2025.

Il progetto - prosegue il Sole 24 Ore - riguarderà per il 75% le donne disoccupate di lunga durata, persone con disabilità, under 30 e over 55. Potranno beneficiare di Gol anche i lavoratori in Cig, i percettori di Naspi e anche quelli con il Reddito di Cittadinanza. Sono cinque i percorsi previsti: reinserimento lavorativo, aggiornamento, riqualificazione, lavoro e inclusione, ricollocazione collettiva (studiata appositamente per le crisi aziendali).