Le Borse europee tentano il rimbalzo. I conti mettono le ali a Leonardo

Borse europee in recupero in avvio di seduta dopo una giornata molto negativa segnata dal sostanziale fallimento del vertice turco tra Ucraina e Russia e dal meeting Bce che ha mandato segnali di stretta monetaria accolti con freddezza dai mercati finanziari. Continua a prevalere la volatilità sull'equity. In apertura gli indici sono poco mossi: Dax +0,4%, Cac-40 +0,3%. Milano sovraperforma con un +0,98%. A Piazza Affari brilla Leonardo Spa (+9,62%) dopo i conti 2021. Nel comparto del lusso, festeggiano i dati di bilancio di Cucinelli (+9,21%) e Tod's (+2,69%).



"Sul fronte falco - è il commento di Konstantin Veit, Portfolio Manager European Rates di Pimco - la Bce punta a una fine un po' più rapida degli acquisti netti di asset e ha eliminato il riferimento a tassi di interesse piu' bassi dalla forward guidance sui tassi di interesse. Sul fronte colomba, la Bce ha suggerito che il rialzo dei tassi potrebbe richiedere più tempo a seguito della fine degli acquisti netti di asset, se giustificato, e un qualsiasi ciclo dei tassi sarebbe graduale. Il percorso di normalizzazione della politica monetaria della Bce potrebbe piegarsi ma probabilmente non spezzarsi, a meno che l'Europa non cada in recessione".

Le indicazioni arrivati da Francoforte hanno pesato sull'azionario (-4,2% Piazza Affari, -3% Eurostoxx) e i titoli di Stato europei hanno sofferto, in particolare quelli dei Paesi periferici (1,92% il Btp decennale). Poco significativo il calendario macroeconomico odierno con la fiducia dei consumatori Usa come unico dato di rilievo.

Il cambio euro/dollaro galleggia su quota 1,10 (in linea con ieri sera, 1,1006). Il petrolio sale dell'1% circa a Londra a 110,83 dollari al barile nel contratto maggio del Brent e nella stessa misura nella consegna aprile del Wti scambiata a 107,1 dollari al barile. Prezzi del gas in calo del 5% a 119,85 euro al megawattora in Europa. Oro in lieve flessione a 1988 dollari l'oncia, bitcoin stabile sopra i 39mila dollari.