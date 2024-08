Le Borse europee tornano a respirare: Piazza Affari la migliore (+2,33%) grazie ai titoli bancari

Borse europee: chiudono in rialzo, Milano la migliore

Le Borse europee respirano dopo gli ultimi giorni di 'panic selling' e chiudono in netto rialzo con Milano che fa meglio di tutte. Parigi sale dell'1,91% a 7.266 punti, Londra dell'1,75% a 8.167 punti, Francoforte dell'1,50% a 17.610 punti. Brilla Piazza Affari dove l'Ftse Mib segna un +2,33%.

Borsa Milano: chiude in netto rialzo (+2,33%) con banche

La Borsa di Milano chiude in deciso rialzo la seduta con gli acquisti sulle banche e le auto, dopo cinque sedute negative: è la migliore in Europa. L’indice Ftse Mib registra +2,33% a 31.831 punti. Il listino è spinto dal settore del credito rassicurato anche dalle parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che ha detto che non ci sarà una tassa sugli extra-profitti delle banche. Mps la migliore delle Blue chip è salita del 6,72%, in scia a conti e stime superiori alle attese. Corrono anche Unicredit che è avanzata del 4,79%, Intesa Sp +2,77% e Banco Bpm +1,99%. Banca Mediolanum 3,14%, Generali +1,96%. Tra gli industriali Leonardo +1,67%, Stellantis +0,48%, Iveco +1,73%, Ferrari +1,83%. Nelle telecomunicazioni avanza Tim a +2,88%. Tra gli energetici Eni +2,11% , Enel 2,1%. Unico titolo in rosso Diasorin -0,47%.