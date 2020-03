Le Borse europee vanno in rally . Francoforte maglia rosa. Spread a 181

Le Borse europee restano in rally, dopo il rimbalzo di ieri, avvenuto sulla scia delle nuove misure economiche e monetarie introdotte per far fronte all'impatto del coronavirus. L'Euro Stoxx 50 sale del 4,4%, Londra avanza del 2,33% e Parigi del 4,52%. A Milano l'indice Ftse Mib segna +1,75%. Francoforte sale del 4,94%. Ieri i mercati sono rimbalzati a livello mondiale dopo che la Bce ha introdotto un nuovo programma di acquisti da 750 miliardi di dollari.

Trascinano i rialzi tutti i settori che sono stati penalizzati nei giorni scorsi per l'esplosione del contagio da Coronavirus e per il crollo del greggio: gli stoxx europei di settore di viaggi, costruzioni, energia e assicurazioni avanzano tutti di circa l'8%. A Francoforte Allianz balza dell'11%, a Parigi Accor e Airbus del 15%, a Londra Easyjet del 16%. A Milano Diasorin ed Enel balzano dell'8% dopo rispettivamente l'ok della Fda al test rapido sul Covid-19 e la conferma di target e dividendi. Ondata di acquisti anche su St e Bper in rialzo del 9%.

La Fed ha garantito nuove linee di swap in dollari e la Boe ha tagliato i tassi allo 0,1% e aumentato il quantitative easing. Negli Usa si pensa di introdurre un maxi-programma di aiuti, che prevede anche un assegno da 2.400 dollari direttamente ai cittadini per alleviare l'impatto economico del coronavirus.

Le Borse asiatiche sono in rialzo, sulla scia delle nuove misure economiche e monetarie introdotte per far fronte all'impatto del coronavirus. Tokyo è chiusa per festività. Shanghai avanza dello 0,6%, Hong Kong del 3,3%, Seul del 7,3%.

Sul mercato secondario, lo spread ha aperto in netto calo a 186 punti base per poi ripiegare ancora a 181 punti.

Petrolio: prezzi ancora in aumento ma sotto i 30 dollari

I prezzi del petrolio continuano ad aumentare ma restano sotto i 30 dollari al barile. Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti avanzano del 4,4% a 26,33 dollari e quelli sul Brent crescono del 2,14% a 29,08 dollari. Ieri il Wti è salito di oltre il 23% sulla scia dei nuovi stimoli all'economia, un saldo che offre un minimo di respiro ai prezzi, che erano precipitati ai minimi da quasi 20 anni, non solo per l'impatto ded coronavirus ma anche per la guerra tra Arabia Saudita e Russia, i due massimi produttori moondiali.