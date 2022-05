Le Coq Sportif R800 e Sneakers76 presentano "The Islands"

Le Coq Sportif e Sneakers76, ecco R800 “The Islands”

Le Coq Sportif e Sneakers76, punto di riferimento in Italia per gli sneakers addicted, presentano una nuova collab: R800 “The Islands”. Si tratta di un prodotto non solo di qualità, ma con una storia da raccontare, vero scopo di questo progetto. Una scarpa rivolta a tutti, in particolare agli amanti delle sneakers, caratterizzato da un’elevata cura e attenzione per i dettagli. Sneakers76 ha sempre celebrato il proprio territorio in tutte le sue collaborazioni. Questa volta sono protagoniste le Isole Cheradi, un piccolo arcipelago di fronte alla Città di Taranto. Due isole, San Paolo e San Pietro, ricche di storia che rappresentano un’occasione per il futuro del territorio e che Sneakers76 vuole far conoscere al mondo attraverso questa collaborazione.Le sneakers presentano tutte le caratteristiche proprie del know-how di Le Coq Sportif in materia di calzatura: materiali premium, colori vivi e calzata comoda.

Le Coq Sportif R800 e Sneakers76, nuova collaborazione dopo sei anni ed il grande successo della R1000 "The Guardian of the Sea"

L’ispirazione dei colori proviene da una foto scattata dall’alto delle due Isole: le tonalità del blue rappresentano i colori del mare che le circondano, quelle del beige e del rosa traggono ispirazione dalla sabbia, mentre Il bordeaux e cuoio sono un richiamo alle case che si ergono sulle due isole. La Toe Box, la tongue e parte del quarter sono realizzati in premium suede micro forato per il Mid guard, così come Tip e Eye stays. Double Foxing è in pelle premium e la calzata comoda è garantita dalla micro fibra usata per il Collar lining e la soletta interna.Il laccio bianco piatto è in cotone naturale ed è inoltre presente un extra modello roop in rosa e bianco.

Il famoso Gallo Francese è ricamato sul quarter, mentre sulla linguetta delle due scarpe è presente un logo che unisce Sneakers76 e Le Coq Sportif. Il logo dà il nome a ciascuna delle due scarpe: San Paolo per la destra e San Pietro per la sinistra.Il packaging, curato nei suoi dettagli, rappresenta un omaggio a tutti i viaggiatori: la scatola è infatti ispirata ad una vecchia valigia. Al suo interno si può trovare un kit di adesivi da applicare sulla valigia ed un piccolo diario di bordo. La collab Le Coq Sportif x Sneakers76 è disponibile, dal 20 Maggio, in anteprima esclusiva da Sneakers76 store e sneakers76.com e successivamente in alcuni selezionati negozi nel mondo.

