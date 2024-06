Le famiglie scelgono i Btp per maggiori rendimenti: in calo i depositi

Il calo dei depositi a favore dei titoli obbligazionari

Il passaggio dai Bot ai Btp è stato guidato dalla ricerca di rendimenti più elevati. Secondo l'ultima relazione annuale di Bankitalia, lo scorso anno i depositi, con rendimenti più bassi, sono diminuiti di quasi 50 miliardi (49,8 miliardi), rappresentando il 24,5% del totale delle attività e passività delle famiglie, che ammonta a 1.379,2 miliardi. Al contrario, gli investimenti in titoli di stato sono aumentati notevolmente: 113,7 miliardi in più, arrivando al 4,8% del totale, rispetto al 2,8% del 2022, per un totale di 269,5 miliardi. Sono calate anche le quote investite in fondi comuni (-21,1 miliardi) e in azioni e partecipazioni (-38,3 miliardi).