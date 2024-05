Le hypercar elettriche non vanno più di moda, flop delle vendite di Rimac

Usa, flop delle vendite di Rimac: "Le hypercar elettriche non vanno più di moda"

Il sogno delle hypercar elettriche si è già scaricato. Il settore sta vivendo un calo significativo, con la croata Rimac che ha registrato una vero e proprio flop di per la sua Nevera da 1888 Cv, presentata nel 2021. Mate Rimac, uno dei pionieri nel settore delle hypercar green, ha dichiarato durante la conferenza del Financial Times Future of the Car a Londra che la vendita delle 150 unità previste per la Nevera non è stata completata, e che non sarà seguita da un modello completamente elettrico.

Secondo Rimac, questo declino nella domanda di hypercar elettriche di fascia alta è dovuto a una serie di fattori. Inizialmente, la Nevera è stata sviluppata nel 2016, quando l'interesse per le auto elettriche era in crescita. Tuttavia, nel tempo, il mercato è cambiato, i gusti dei consumatori sono evoluti e anche le politiche dei costruttori hanno favorito un maggiore mainstream delle auto elettriche.

Rimac ha sottolineato che mentre l'elettrificazione è diventata più comune, i clienti che si rivolgono alla fascia alta del mercato automobilistico desiderano distinguersi. Questo desiderio si traduce spesso in una preferenza per tecnologie analogiche e motori a combustione interna.

Quanto alle prospettive future delle hypercar elettriche, Rimac non vede un aumento significativo della domanda. Ha suggerito che nel mondo delle auto di lusso e hypercar, c'è una richiesta costante di differenziazione e un fascino per elementi analogici, che rendono difficile il successo delle hypercar completamente elettriche.

Infine, Rimac ha discusso delle Bugatti, marchio iconico di cui è diventato proprietario nel 2021, sottolineando che anche per questo marchio l'interesse per le hypercar elettriche non sembra essere in crescita.