Legge bilancio: sgravi per neoassunti, assegno unico, aumenti agli infermieri

Esonero contributivo del 100%, per massimo trentasei mesi e per un importo massimo di 6.000 euro, per le assunzioni degli under 35 e sgravi del 30% per l'occupazione al Sud. Fondo per la riforma fiscale e per le maggiori entrate per la fedeltà fiscale, assegno unico famigliare e stabilizzazione dal 2021 del taglio del cuneo fiscale. Dopo una lunga gestazione (il 18 ottobre il Consigio dei ministri aveva dato solo un via libera salvo intese) e con un mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia per l'arrivo in Parlamento della manovra, iniziano a circolare le prime bozze della legge di bilancio, manovra che dovrebbe finalmente fare capolino alle Camere, per iniziare l'iter di approvazione, la prossima settimana, dopo che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte l'avrà illustrata ai sindacati lunedì pomeriggio. La "maxi-manovra" prevede 243 articoli, suddivisi in 21 capitoli, dal fisco alla sanità, dal lavoro e famiglia al recovery fund. Ecco alcune delle principali misure:

Fondo da 2,5 miliardi nel 2022 e da 1,5 miliardi nel 2023 per la riforma del fisco. Al fondo per la riforma fiscale saranno destinati 2,5 miliardi nel 2022 e 1,5 mld a partire dal 2023. "Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma del sistema fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo", si legge nella bozza.

Tre miliardi all'assegno unico per i figli, attivo da luglio. Ammonta a 3 miliardi di euro lo stanziamento per l'assegno universale per i figli attivo dal prossimo luglio. Le risorse complessive della riforma fiscale salgono poi a 8 miliardi di euro nel 2022, dei quali 5,5 miliardi per finanziare l'assegno unico e 2,5 per la riforma del fisco.

340 milioni nel 2021 e 400 milioni nel 2022 per l'assegno di natalità. Stanziamento di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022 per l'assegno di natalità.

Stop ai contributi per tre anni a chi assume under 35. Decontribuzioni al 100% per i prossimi tre anni per chi assume under 35. La disposizione riconosce l'esonero contributivo nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di 6.000 euro, per le assunzioni di giovani con età non superiore a 35 anni. La norma vale anche per il contratto di apprendistato. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero per un periodo massimo di quarantotto mesi per le assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, puglia, Calabria e Sardegna. L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Confermato il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo. La legge di bilancio conferma il blocco dei licenziamenti fino al 31 marzo 2021. La misura vale indipendentemente dal numero di dipendenti dell'azienda.

Prorogato per tutto il 2021 il bonus ristrutturazioni, energia, acquisto mobili e facciate. Nel dettaglio la norma proroga per il prossimo anno le detrazioni sulle spese per interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato. Rinnovato anche il cosiddetto bonus facciate.

Reddito di cittadinanza, più fondi nel 2021-2029. "L’autorizzazione è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029".

40 milioni in due anni per imprese femminili. Nasce anche il Fondo per le imprese creative. Nasce il "Fondo a sostegno dell'impresa femminile", al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Nella bozza sono previsti tra gli interventi sia contributi a fondo perduto sia finanziamenti a tasso zero, finanziamenti agevolati e combinazioni di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare nuove imprese. La manovra quantifica la portata del fondo in 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. La stessa dotazione e' destinata anche al Fondo 'per le imprese creative' destinato a "promuovere nuova imprenditorialita' e lo sviluppo di imprese del settore, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni".

Arriva l'indennità per gli infermieri. Arriva un'indennità specifica per gli infermieri del Servizio sanitario Nazionale da riconoscere nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019- 2021 relativa al comparto sanità. Per l'indennità sono stanziati 335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

Quattro miliardi al Fondo anti-Covid nel 2021. Quattro miliardi nel 2021 per finanziare le misure anti Covd: la bozza conferma l'istituzione di un fondo ad hoc per "consentire il tempestivo adeguamento" degli interventi "di sostegno alle attivita' produttive". Il Fondo e' ripartito con uno o piu' decreti del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia, di concerto con i ministri interessati per il rifinanziamento per l'anno 2021 di misure di sostegno economico-finanziario gia' adottate nel corso dell'anno 2020 per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza.