Legge di Bilancio, avanti a oltranza. Dal bonus giovani al RdC: le novità

Legge di Bilancio, avanti a oltranza

Si va avanti a oltranza, con lo spettro dell'esercizio provvisorio che scatterebbe se - entro il 31 dicembre - non dovesse essere approvata in via definitiva la Manovra. E dunque dopo una notte di passione, la discussione è riprogrammata per le 14 (ma alle 13 è fissato l'ufficio di presidenza). Il problema è che, se i testi del governo sono arrivati tra domenica sera e lunedì mattina con cinque differenti pacchetti di emendamenti, a oggi quelli dei relatori ancora non sono stati ultimati. Così la Commissione non ha ancora proceduto ad un solo voto favorevole, nemmeno su alcuni testi su cui nei giorni scorsi è stata trovata una mediazione.

Il tempo stringe. L'obiettivo della maggioranza è chiudere con la votazione in Commissione ed il mandato al relatore entro le 14 di oggi. Perché la conferenza dei capigruppo della Camera ha fissato l'avvio dell'esame del testo emendato in Aula per mercoledì 21 dicembre alle 13, con votazione generale non prima delle 16, dopo la discussione. Si va, dunque verso il voto di fiducia, da effettuare giovedì per provare a chiudere la partita alla Camera venerdì sera, prima di Natale.

Il termine per la consegna degli emendamenti alla Camera è stato fissato alle 16 di mercoledì, quello per gli ordini del giorno alle 17. Se tutto filasse liscio il passaggio in Senato potrebbe avvenire tra il 27 ed il 29 dicembre. Un calendario pensato per evitare l'esercizio provvisiorio, che scatterebbe dal 1 gennaio in caso di mancato ok del Parlamento sul testo. Ieri la premier Giorgia Meloni ha voluto allontanare questa prospettiva assicurando che: "Non ci sarà esercizio provvisorio".