Leonardo, corrono i ricavi: raggiunti 9,6 mld nei primi 9 mesi del 2021

Leonardo, i dati delle trimestrali: ricavi a quota 9,6 mld nei primi 9 mesi (+6% annuo). Profumo: "Risultati solidi"

Salgono i ricavi di Leonardo: nei primi 9 mesi sono ammontati a 9,6 mld (+6% annuo) di cui l'87% grazie al business militare/governativo che ha riportato "risultati superiori ai livelli pre-pandemici". Il Portafoglio Ordini ammonta a 35,2 miliardi, gli ordini a 9,3 mld (+9% annuo). L'Ebita passa a 607 milioni in crescita del 22%.

I ricavi proseguono il trend di crescita iniziato nel 2021, trainati dall'andamento dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza, dalla componente Velivoli dell'Aeronautica ed - in misura inferiore - degli Elicotteri. Il menzionato trend di crescita è solo in parte attenuato dalla prevista riduzione in Aerostrutture, che continua a risentire della flessione dei rate produttivi sul B787 e ATR.

L'EBITA è pari a 607 milioni di euro (ROS del 6,3%), registra complessivamente una significativa crescita (22%) con un sensibile incremento in tutti i settori di business ad eccezione di Aerostrutture, per effetto dei maggiori volumi di ricavi e del miglioramento della redditività, cui contribuisce anche il maggiore apporto di tutte le Joint Venture strategiche, con particolare riferimento al settore manifatturiero della Space Alliance ed al GIE ATR, grazie alla progressiva ripresa delle consegne.