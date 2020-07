Leonardo, Filippo Maria Grasso nuovo direttore degli Affari Istituzionali

Filippo Maria Grasso entrerà in Leonardo per occuparsi degli Affari Istituzionali, ruolo che a lungo ha svolto al gruppo Pirelli, dove era entrato nel 2007. Come spiega Prima Online, nel maggio del 2018 è stato nominato ceo della China National Rubber&Tyre Corporation (CNRC), ruolo ricoperto fino al novembre 2019, quando è diventato corporate vice president global institutional affairs & sustainability di Pirelli, con la responsabilità delle politiche di sicurezza del gruppo come Health and Safety Executive (HSE).

Oltre a ciò, Grasso è membro del Board of Directors of the Italy China Foundation, dal 2016 fa parte del Board of Directors of Istituto Affari Internazionali (IAI) e, dallo stesso anno, delegato permanente del Board of Director of International Politics Studies Insitute (ISPI).

Ancora ignoto il futuro di Paolo Messa, che ha lasciato l’incarico di executive vice president dell’Italia Istitutional Affairs del gruppo. Si è sentito parlare di una sua possibile collocazione americana, ma potrebbe anche decidere di lasciare del tutto Leonardo.