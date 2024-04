Leonoardo Maria Del Vecchio si tuffa nel business degli stabilimenti balneari

Dopo l'apertura di ristoranti nel quartiere di Brera a Milano, Leonardo Maria Del Vecchio si immerge ora nel settore dei lidi balneari. Approda in Versilia acquistando il prestigioso lido Franco Mare di Marina di Pietrasanta, vicino a Forte dei Marmi, da Davis e Morgan, un'azienda specializzata nell'acquisizione di crediti deteriorati di alta qualità. Secondo fonti del mercato, l'investimento effettuato tramite la holding Triple Sea Food ammonta a circa 4 milioni di euro. Sulla spiaggia sorgerà il quarto locale del gruppo, che porterà il marchio Vesta. Gli altri tre si trovano a Milano, tutti nel vivace quartiere degli artisti, in via Fiori Chiari. Lo riporta il Corriere.

Il quinto locale aprirà invece in un'altra località prestigiosa, forse tra le più rinomate al mondo: la Baia di Paraggi a Portofino. La cessione a Triple Sea Food segna il culmine della rinascita di Franco Mare, un'iconica tratta costiera su cui i fratelli Davide e Nicola Stefanini avevano investito notevoli risorse all'inizio degli anni 2000, sia nel lido che nel ristorante, quest'ultimo divenuto una stella Michelin, con notevoli sacrifici finanziari dovuti agli effetti della pandemia. A quel punto, Davis e Morgan, guidata dal CEO Andrea Bertoni, è intervenuta. Invece di mettere all'asta un patrimonio di valore, nell'ambito di un accordo con un acquirente, il gruppo - con la partecipazione della famiglia Oetker, proprietaria della Hero - ha prima acquisito il credito ipotecario da Prelios nei confronti di Franco Mare, per poi investire nella creazione di un nuovo piano industriale, con la convinzione, successivamente confermata, che Franco Mare potesse crescere e attirare nuovi investitori per sviluppare un progetto industriale in Versilia, un'area finora attrattiva per investitori come il manager Giorgio Annani, Roberto Tacchella, che ha acquisito lo storico Isola, e Andrea Bocelli, che ha investito nella Alpemare di Forte dei Marini.

I proventi della vendita a Del Vecchio saranno destinati a finanziare un'altra operazione di rinascita di Davis e Morgan nel settore immobiliare: l'acquisto dell'hotel L'O di Como, individuato tramite Asset Finding, un'applicazione sviluppata dalla stessa azienda per la ricerca di crediti deteriorati. Triple Sea Food è controllata dal fondo LMDV Capital, gestito dal quarto dei sei figli del fondatore di Luxottica, che da circa due anni ricopre anche il ruolo di chief strategy officer della multinazionale Essilux. La holding, molto attiva sul mercato, ha investito anche nella società bolognese Ima, di proprietà della famiglia Vacchi, e nel settore delle bevande a basso contenuto alcolico, in collaborazione con Fedez e Lazza.