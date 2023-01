Leproux (Teamsystem): "Puntare sul digitale, vera leva di sviluppo"

Leproux: "Ecco come avvicinare le imprese al digitale"

“L’Italia è ai primi posti in Europa per micro, piccole e medie imprese ed è ormai scontato dire che il digitale rappresenti per queste realtà un’opportunità: piuttosto, è necessario adesso rendersi conto della portata di tale opportunità, lavorando a livello di sistema Paese per avvicinare e rendere sempre più accessibile il digitale alle imprese”, ha commentato Federico Leproux, CEO di TeamSystem, della Italian Mid Cap Conference 2023 organizzata da Mediobanca. “Solo in questo modo sarà possibile innescare una vera e propria trasformazione del modello di sviluppo e di crescita dell’Italia, rendendo il Paese più competitivo”.

“L’impostazione data al PNRR si è dimostrata solida ed efficace, incentrata su quattro priorità strategiche, quali il cloud nazionale, la trasformazione digitale, la formazione, e l'inclusione. Nel corso degli ultimi anni il Paese ha fatto un importante balzo in avanti in termini di diffusione del digitale. Credo sia necessario oggi non “sedersi sugli allori” e continuare il percorso intrapreso con ancora più convinzione per fare ulteriori progressi verso la diffusione del digitale, predisponendo – per esempio – tutti quei provvedimenti che possano avvicinare realmente gli interventi del Pnrr alle imprese. Non devono esserci incertezze quando si parla di trasformazione digitale del Paese, pena la perdita di competitività delle nostre imprese in uno scenario globale. D’altronde, lo stesso Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso di fine anno, ha sottolineato la necessità di compiere scelte adeguate, promuovendo una cultura digitale che ponga la quantità, la qualità e la velocità dei dati al servizio della crescita delle persone e delle comunità, garantendo sempre la libertà dei cittadini”.

“Un esempio significativo potrebbe essere rappresentato dall’attuale quadro di incertezza legato agli incentivi su Industria 4.0, che hanno permesso negli ultimi anni alla nostra manifattura di competere al meglio, nonostante contesti macroeconomici particolarmente sfidanti. Non solo gli incentivi andrebbero prorogati, ma dovrebbe essere posta sempre maggior enfasi sulla diffusione di cultura digitale, incentivando lo sviluppo di piattaforme basate su cloud e AI, includendo tutta la platea delle PMI. Tali incentivi dovrebbero dunque essere estesi anche alla componente di software e di servizi, quando al momento sono legati alla sola componente hardware. Secondo una recente ricerca condotta da TeamSystem, infatti, i fondi messi a disposizione per gli strumenti immateriali tradizionali (pari soltanto al 14% del totale, contro l’86% destinati al manifatturiero), hanno trovato un grande riscontro dal mercato (il 61% è stato sfruttato), finendo per superare le aspettative rispetto al target stimato dei beneficiari (128%)”.