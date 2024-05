Litio, Usa verso l'indipendenza: mln di tonnellate in un vecchio giacimento

Gli Usa fanno il pieno di litio, milioni di tonnellate in una vecchia riserva in California. Trema la Cina

Interessanti novità emergono dalla riserva di litio al di sotto del Salton Sea. Situato nel lago californiano, il giacimento era già stato individuato da diverso tempo, ma solo ora gli scienziati hanno scoperto quanto materiale effettivamente nasconde.

Fondamentale per la costruzioni di batterie, in particolare quelle per le macchine elettriche, la riserva di litio avrebbe un valore stimato di circa 550 miliardi di dollari.

Nel 2023, uno studio finanziato dal Dipartimento dell’Energia (DOE) degli Stati Uniti ha rivelato che il lago contiene ben 18 milioni di tonnellate di litio, anziché le precedenti stime di 4 milioni di tonnellate. Questa quantità di litio sarebbe sufficiente per alimentare oltre 382 milioni di batterie per veicoli elettrici.

Il governatore della California, Gavin Newsom, aveva in passato paragonato il Salton Sea all'"Arabia Saudita dell'estrazione di litio", e ora la ragione di tale affermazione è chiara. Tuttavia, nonostante il potenziale della scoperta, il valore del litio è diminuito drasticamente nel corso dell’ultimo anno, passando da 75.000 a 13.500 dollari per tonnellata, a causa di fattori come la situazione economica in Cina e un calo dell'interesse per le auto elettriche.

La scoperta rappresenta ancora una risorsa significativa per gli Stati Uniti, potenzialmente rendendoli autosufficienti nella produzione di litio e riducendo la dipendenza dalle importazioni dalla Cina, tra i più grandi esportatori del mondo.